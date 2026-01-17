Cuando Brahim debutó con España en junio de 2021, anotó lo que parecía ser el primero de muchos goles para la tierra de su nacimiento. Sin embargo, nunca volvería a jugar para La Roja. Luis de la Fuente, quien también había entrenado a Brahim a nivel juvenil, nunca descartó volver a llamar al delantero. Pero, al final, Brahim se cansó de esperar y, en marzo de 2024, decidió declararse por Marruecos, que había hecho un esfuerzo concertado para convencerlo de que jugara para ellos.

De hecho, la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), e incluso algunos políticos locales, habían estado tratando de convencer a Brahim para que representara a la nación de su padre desde que era un adolescente, mientras Regragui lo visitó en persona cinco veces durante la temporada 2023-24. Por lo tanto, el cambio no fue una sorpresa.

"Me siento 100% español y 100% marroquí," Brahim explicó en una entrevista con Cadena SER. "Crecí en España pero tengo raíces marroquíes. El cariño que me han mostrado España y Marruecos es inmenso; son dos países maravillosos.

"Siempre decido con el corazón, y así fue esta vez también. Soy un chico sencillo con sueños. Tenía que elegir entre dos países que amo. Marruecos me dio esta oportunidad, y estoy muy agradecido. No estaba pensando en si Luis De La Fuente me llamaría o no cuando tomé esta decisión. El afecto y el proyecto que me han mostrado en Marruecos me parecen muy buenos.

"En este momento, no sé qué más decirte, pero puedo decir que estoy 100% convencido de mi decisión, así que no tiene sentido pensar en qué habría pasado si... Nada iba a cambiar. Estoy en paz, he elegido, y no hay necesidad de insistir en ello. Tomas una decisión y no miras atrás."

Y ha sido fiel a su palabra.