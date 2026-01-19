AFP
'Me duele el alma' - Brahim Díaz emite un comunicado desgarrador tras fallar un penalti en la salvaje derrota en la final de la Copa Africana de Naciones ante Senegal, mientras Marruecos considera acciones legales por abandonar el campo antes del penalti
Senegal gana una final de la AFCON dramática y llena de controversias
En un concurso competitivo en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah el domingo, Senegal pensó que había ganado el juego en el tiempo de descuento de la segunda mitad a través de Abdoulaye Seck, solo para que el gol fuera anulado por el árbitro Jean-Jacques Ndala por una falta debatible en la jugada. Momentos después de ese drama, Díaz consiguió un penal suave para Marruecos. Entonces, todo se desató. El furioso entrenador de Senegal, Pape Thiaw, ordenó a sus jugadores regresar al vestuario en protesta, lo que provocó un retraso prolongado. Desde el punto de vista de Senegal, se hizo justicia cuando Pape Gueye anotó un brillante gol en el tiempo extra para asegurar a Les Lions de la Teranga la corona de la AFCON. Un día después de ese pandemonio, el hombre de Madrid, Brahim Díaz, se ha manifestado sobre un cambio dramático de eventos.
"Soñé con este título"
Antes de esta final, Díaz fue posiblemente el jugador del torneo. Solo en esta Copa Africana de Naciones, el jugador de 26 años anotó cinco goles en siete partidos y fue fundamental en la carrera de Marruecos hacia la final. Pero, esta derrota fue difícil de asumir para él. Admitió que "falló", asumió toda la responsabilidad por sus acciones y se disculpó desde el "fondo de su corazón".
Escribió en Instagram: "Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que todos ustedes me dieron, cada mensaje, cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con mi corazón por encima de todo. Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad. Me disculpo desde el fondo de mi corazón. Será difícil para mí recuperarme, porque esta herida no sana fácilmente… pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo. Seguiré adelante hasta que un día pueda devolverles todo este amor y convertirme en motivo de orgullo para mi gente marroquí."
Marruecos considera acciones legales
A pesar de que el ex estrella del Liverpool, Sadio Mane, jugó un papel importante en lograr que sus compañeros de equipo de Senegal volviesen al campo, los ganadores de la AFCON pueden enfrentar un castigo por su curso de acción. El lunes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó procedimientos disciplinarios contra Senegal después de que su retirada retrasara la final por 14 minutos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también condenó las escenas como "inaceptables".
"También fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas; condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del cuerpo técnico," dijo. "No es aceptable abandonar el campo de juego de esta manera, y de igual forma, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte, simplemente no está bien."
Ahora, la federación de fútbol de Marruecos ha anunciado que buscará acciones legales contra los senegaleses.
Su declaración dice: "La Real Federación Marroquí de Fútbol anuncia que emprenderá acciones legales con la Confederación Africana de Fútbol [Caf] y la FIFA para juzgar la retirada del equipo nacional senegalés del campo durante la final contra el equipo nacional marroquí, así como los eventos que rodean esta decisión, tras la concesión de un penalti considerado correcto por todos los expertos. Esta situación tuvo un impacto significativo en el curso normal del partido y en el rendimiento de los jugadores."
¿Qué significa esto para la AFCON?
Después de un emocionante torneo hasta la final, la Copa Africana de Naciones terminó de manera agria, acaparando titulares por todas las razones equivocadas. Tras la derrota de su país, el entrenador de Marruecos, Walid Regragui, dijo que las acciones de Senegal fueron "vergonzosas" y no "honran a África". Las repercusiones de esto continuarán por un tiempo, con sanciones que probablemente se impondrán en un mal día para el fútbol.
