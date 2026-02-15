Bota de Oro Europea 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé y la carrera por ser el máximo goleador de Europa

La Bota de Oro europea sigue siendo uno de los trofeos individuales más prestigiosos del fútbol, que premia al goleador más prolífico de las principales ligas nacionales de Europa.

Cada temporada trae consigo una nueva batalla entre los delanteros de élite que consiguen constantemente extraordinarias cifras goleadoras. Aunque el estado de forma, la condición física y la dinámica del equipo fluctúan inevitablemente, hay ciertos nombres que se han convertido en eternos aspirantes: delanteros cuya capacidad de definición, movimiento y consistencia les garantizan seguir en la pugna año tras año.

A lo largo de las décadas, ha estado dominado por delanteros legendarios, desde las épocas récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta los ganadores más recientes que han definido el fútbol moderno. La edición 2024-25 fue ganada por Kylian Mbappé, cuya impresionante campaña goleadora subrayó su estatus como una de las máquinas goleadoras más fiables del deporte, superando a Salah en el palmarés. A medida que se desarrolla la temporada 2025-26, la carrera vuelve a contar con una mezcla de superestrellas consagradas y delanteros de élite en ascenso.

La Bota de Oro europea utiliza un sistema de puntuación ponderada* basado en la dificultad de cada liga nacional. Los puntos de un jugador se calculan multiplicando sus goles en la liga por un factor asignado a esa liga: 2,0 para las ligas de mayor rango, como la Premier League, La Liga y la Bundesliga; 1,5 para las competiciones de nivel medio, y 1,0 para las ligas de menor rango. Esto garantiza que los goles marcados en las ligas más competitivas tengan un mayor valor en la clasificación final.

A continuación se muestran los principales candidatos que suelen marcar la carrera por el título de máximo goleador de Europa.

(*Solo hemos incluido a los jugadores de las ligas con una puntuación de 2,0).