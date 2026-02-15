Goal.com
Erling Haaland
Bota de Oro Europea 2025-26: Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappé y la carrera por ser el máximo goleador de Europa

La defensa del Balón de Oro europeo de Kylian Mbappé se ve amenazada por jugadores como Harry Kane y Erling Haaland.

La Bota de Oro europea sigue siendo uno de los trofeos individuales más prestigiosos del fútbol, que premia al goleador más prolífico de las principales ligas nacionales de Europa.

Cada temporada trae consigo una nueva batalla entre los delanteros de élite que consiguen constantemente extraordinarias cifras goleadoras. Aunque el estado de forma, la condición física y la dinámica del equipo fluctúan inevitablemente, hay ciertos nombres que se han convertido en eternos aspirantes: delanteros cuya capacidad de definición, movimiento y consistencia les garantizan seguir en la pugna año tras año.

A lo largo de las décadas, ha estado dominado por delanteros legendarios, desde las épocas récord de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hasta los ganadores más recientes que han definido el fútbol moderno. La edición 2024-25 fue ganada por Kylian Mbappé, cuya impresionante campaña goleadora subrayó su estatus como una de las máquinas goleadoras más fiables del deporte, superando a Salah en el palmarés. A medida que se desarrolla la temporada 2025-26, la carrera vuelve a contar con una mezcla de superestrellas consagradas y delanteros de élite en ascenso.

La Bota de Oro europea utiliza un sistema de puntuación ponderada* basado en la dificultad de cada liga nacional. Los puntos de un jugador se calculan multiplicando sus goles en la liga por un factor asignado a esa liga: 2,0 para las ligas de mayor rango, como la Premier League, La Liga y la Bundesliga; 1,5 para las competiciones de nivel medio, y 1,0 para las ligas de menor rango. Esto garantiza que los goles marcados en las ligas más competitivas tengan un mayor valor en la clasificación final.

A continuación se muestran los principales candidatos que suelen marcar la carrera por el título de máximo goleador de Europa.

(*Solo hemos incluido a los jugadores de las ligas con una puntuación de 2,0).

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane | Bayern de Múnich | 26 goles

    La excelencia integral de Harry Kane como goleador y creador garantiza que siempre se encuentre cerca de la cima de las clasificaciones de goleadores de la liga. Su precisión en el remate, su capacidad para disparar desde cualquier punto del área y su movimiento instintivo lo convierten en el jugador ideal para el estilo de juego dominante del Bayern de Múnich.

    Con su experiencia y consistencia, Kane sigue siendo uno de los delanteros más fiables de Europa, capaz de marcar entre 25 y 30 goles en cualquier campaña.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    2Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 goles

    Kylian Mbappé aporta una combinación única de velocidad, inteligencia y remate de élite que le mantiene entre los máximos goleadores cada temporada. Ya sea jugando en el centro o entrando desde la izquierda, siempre encuentra la manera de aprovechar los huecos defensivos.

    Jugar en un Real Madrid con vocación ofensiva amplifica su rendimiento, y su reputación de dar un paso al frente en los momentos importantes lo convierte en uno de los principales candidatos a liderar las clasificaciones goleadoras europeas a largo plazo.

  • Erling HaalandGetty Images

    3Erling Haaland | Manchester City | 22 goles

    Erling Haaland es considerado por muchos como el referente del juego puro de delantero centro en Europa. Su combinación de velocidad explosiva, dominio físico y definición certera lo convierten en una amenaza constante en cualquier carrera por el título de máximo goleador.

    Con el apoyo de una máquina generadora de ocasiones en el Manchester City, Haaland suele registrar números notables tanto en la liga como en las competiciones continentales. Su posicionamiento, su mentalidad implacable y su capacidad para convertir incluso las oportunidades de menor calidad le garantizan seguir siendo uno de los favoritos para la Bota de Oro.

  • Brentford v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Igor Thiago | Brentford | 17 goles

    Igor Thiago es un delantero físicamente imponente y de energía inagotable, cuyo estilo agresivo encaja a la perfección en el juego de alto ritmo del Brentford. Destaca en la presión, en la retención del balón y en los centros al área, lo que le proporciona múltiples vías para encontrar el fondo de la red.

    Su fuerza, su habilidad aérea y su creciente compostura frente a la portería le permiten competir con eficacia en el exigente entorno de la Premier League. A medida que sigue perfeccionando su definición, Thiago tiene las herramientas necesarias para ofrecer temporadas consistentemente sólidas en cuanto a goles.

  • RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    5Vedat Muriqi | Mallorca | 15 goles

    El delantero kosovar Vedat Muriqi causó sensación en Turquía e Italia antes de fichar por el Mallorca en la temporada 2021-22. Desde entonces, el veterano delantero ha sido uno de los máximos goleadores de La Liga.

  • lautaro martinez inter bologna 4 gennaio 2026Getty Images

    6Lautaro Martínez | Inter | 14 goles

    El talismán del Inter, Lautaro Martínez, suele alcanzar los dos dígitos cada temporada con su club, y el internacional argentino intentará superar los 12 goles que marcó en la Serie A la temporada pasada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-MONACOAFP

    7 Mason Greenwood | Marsella | 14 goles

    Mason Greenwood ofrece una combinación poco común de delicadeza técnica, creatividad y habilidad natural para rematar. Se siente cómodo disparando con cualquiera de las dos piernas y es peligroso desde diversas posiciones, lo que aporta imprevisibilidad y estilo al ataque del Marsella.

    Su capacidad para crear sus propias ocasiones, así como para convertir las que le proporcionan sus compañeros, le garantiza seguir siendo una amenaza constante en la Ligue 1. Con su versatilidad e inteligencia ofensiva, Greenwood siempre es capaz de acumular un alto número de goles a lo largo de la temporada.

  • Luis Diaz Bayern 2026Getty Images

    8Luis Díaz | Bayern de Múnich | 13 goles

    El exdelantero del Liverpool Luis Díaz ha empezado con buen pie en Múnich y ha asumido parte de la responsabilidad goleadora de Harry Kane.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Antoine Semenyo | Manchester City | 13 goles

    El internacional ghanés Antoine Semenyo ha sido una figura destacada en la Premier League en las últimas temporadas y ha continuado con su buen rendimiento de la temporada anterior en la 2025-26.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    10Ferran Torres | Barcelona | 12 goles

    Como se mencionó anteriormente, Robert Lewandowski parece haber retrocedido en el tiempo, registrando un asombroso promedio de goles por partido que subraya lo letal que sigue siendo esta temporada.

    Dicho esto, Ferran Torres no tiene intención de ceder su puesto en la delantera del Barcelona sin oponer resistencia. El internacional español se ha catapultado a la cima de la clasificación de goleadores europeos tras marcar un devastador hat-trick en la primera parte del partido contra el Real Betis, dejando claro que su lugar está en la punta del ataque de Xavi.

  • Deniz UndavGetty

    11Deniz Undav | Stuttgart | 12 goles

    El exdelantero del Brighton Deniz Undav ha prosperado desde su regreso a Alemania y sigue siendo una pieza clave en el ataque del Stuttgart.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-AUXERREAFP

    12Joaquín Panichelli | Estrasburgo | 12 goles

    Joaquín Panichelli se ha convertido rápidamente en uno de los goleadores más prometedores de la Ligue 1, demostrando una excelente anticipación, un remate certero y un ritmo de trabajo incansable. Su movimiento en la línea delantera le permite aprovechar los huecos defensivos, mientras que su tranquilidad en las situaciones de gol refleja una madurez superior a su edad.

    Mientras el Estrasburgo sigue dándole la oportunidad de desarrollarse, Panichelli se ha posicionado como un delantero en ascenso capaz de producir un total de goles destacado a lo largo de la temporada.

  • CA Osasuna v RC Celta de Vigo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    13Ante Budimir | Osasuna | 11 goles

    El veterano delantero croata Ante Budimir está disfrutando de un renacimiento tardío en su carrera en el Osasuna y ha mantenido su brillante estado de forma de la temporada pasada.

  • Borussia Dortmund v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    14Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 11 goles

    Tras arrasar inicialmente en la Bundesliga con el Stuttgart, Serhou Guirassy fichó por el Borussia Dortmund y siguió marcando goles.

  • Esteban Lepaul RennesGetty

    15Esteban Lepaul | Rennes | 11 goles

    Tras impresionar con el Angers, Esteban Lepaul fichó por el Rennes y está disfrutando de una de las mejores temporadas de su carrera hasta la fecha.

