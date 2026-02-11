Goal.com
Bernardo Silva vuelve a dar lo mejor de sí mismo mientras el Manchester City se prepara para la posible marcha del centrocampista suizo.

No faltan formas de describir a Bernardo Silva. Un regateador atrevido; un pasador elegante; un presionador implacable; el motor del Manchester City, así como su cerebro. Pero Erling Haaland logró resumir la actitud del capitán del City en términos brillantemente sencillos después de orquestar la impresionante remontada contra el Liverpool: «¡Vamos a por ello!».

Bernardo recorrió 12,84 kilómetros el domingo en Anfield, pero no fue solo un simple recadero, sino el jugador que marcó la diferencia. Asistió a Haaland en el gol del empate y luego habilitó a Matheus Nunes antes de ser derribado por Alisson, lo que supuso el penalti decisivo que Haaland convirtió en gol.

Para Haaland, la falta de celebración de Bernardo cuando empató en el minuto 84 lo resumió todo: «Bernardo envió una señal a todo el club y a la afición: vamos a por ello. Quería el segundo gol».

Pep Guardiola también quiso destacar la influencia del internacional portugués en la primera victoria de su equipo en Anfield en cinco años y la primera ante el público desde 2003: «Nos guió nuestro increíble jugador, uno de los mejores que he entrenado, nuestro capitán Bernardo. Porque cuando un jugador siempre antepone el equipo a sí mismo y da ejemplo con su comportamiento, todos le siguen».

Pero hay un problema con Bernardo como líder del City: solo va a estar unos meses más, suponiendo que no firme un nuevo contrato.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Más fuera que dentro

    Si bien la actuación de Bernardo contra el Liverpool demostró lo mucho que aún puede aportar al City en los momentos decisivos, el equipo recibió una advertencia de lo que podría ser la vida sin él cuando fue suspendido para el reciente viaje a Bodo/Glimt. El City fue destrozado por los novatos noruegos, con Rodri brutalmente expuesto antes de ser expulsado. No fue una coincidencia que el ganador del Balón de Oro echara en falta la presencia segura de Bernardo.

    Afrontar la ausencia de Bernardo de forma más permanente es una realidad a la que el City tendrá que enfrentarse pronto, ya que el portugués parece mucho más fuera que dentro a medida que se acerca el final de su contrato en el Etihad Stadium. Los rumores sobre el deseo de Bernardo de abandonar el City se repiten cada año, ya que el jugador nunca ha ocultado su deseo de volver al sol del sur de Europa, tras pasar por las categorías inferiores del Benfica y destacar en el Mónaco.

    El Barcelona ha sido considerado como su destino preferido durante varios años, y los catalanes querían fichar a Bernardo en 2023, pero no podían permitírselo, lo que llevó al centrocampista a renovar su contrato con el City. También ha hablado en varias ocasiones de volver al Benfica, y el reelegido presidente Rui Costa dijo en noviembre que estaba «absolutamente convencido de que él [Bernardo] quiere ser jugador del Benfica». La Liga Profesional Saudí también se ha perfilado como un posible destino, tras haber fichado a varios compañeros de Bernardo en la selección portuguesa en los últimos años.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    El chivo expiatorio de la temporada pasada

    A Bernardo le quedan menos de cinco meses de contrato y apenas ha ocultado sus intenciones en cuanto a su próximo paso.

    «Sé exactamente lo que voy a hacer, pero no es el momento de hablar de ello», declaró a finales de septiembre. «Es hora de centrarse en el Manchester City, de intentar dar lo mejor de mí para que el club vuelva al lugar que le corresponde. Sabemos que hemos tenido muchos capitanes que se han marchado en el pasado, pero son los que tienen más experiencia los que deben transmitirla a los jóvenes, y esperamos que ellos sean los próximos en transmitir esa experiencia».

    Eso fue como una admisión de que se iba a marchar sin que Bernardo lo confirmara, y a medida que se acerca su inminente salida, los aficionados del City están empezando a darse cuenta de lo importante que ha sido para su historia reciente, y lo importante que sigue siendo. Eso es mérito del centrocampista, porque por estas fechas el año pasado se convirtió en uno de los chivos expiatorios de la terrible campaña del equipo, y no faltaron aficionados en Internet que parecían estar empujándole hacia la puerta de salida.

    Últimamente, entre los seguidores del City en las redes sociales existe la tendencia de culpar a Bernardo cada vez que su equipo pierde, y había una razón sencilla para ello la temporada pasada. El portugués siempre estuvo en forma en medio de una crisis de lesiones que afectó a toda la plantilla la temporada pasada, por lo que se convirtió en un blanco obvio durante la terrible racha de resultados entre octubre y marzo, siendo titular en nueve de los doce partidos que el City no ganó en ese periodo.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hombre mayor

    Bernardo también parecía estar incluido en la narrativa de que la plantilla del City era demasiado vieja y estaba demasiado desgastada. Era uno de los seis jugadores de la plantilla que habían superado los 30 años, y era cierto que su mediocampo y su ataque, en el que también figuraban Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic y Kevin De Bruyne, a menudo carecían del ritmo y la potencia necesarios en una Premier League cada vez más física.

    Esas críticas parecían molestar a Bernardo, y llegaron a su punto álgido en un acalorado intercambio con los periodistas tras la victoria en los cuartos de final de la FA Cup en Bournemouth. Desde entonces, De Bruyne, Gundogan, Ederson y Kyle Walker se han marchado definitivamente, Jack Grealish y Manuel Akanji han sido cedidos, y John Stones y Kovacic han estado lesionados prácticamente toda la temporada.

    Esto ha dejado a Bernardo como el jugador más experimentado de la plantilla entre los que juegan habitualmente, uno de los siete ganadores del triplete que siguen en el equipo y el único jugador, junto con Stones, que ha ganado los seis títulos de la Premier League con Guardiola.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jugador importante

    Es cierto que la edad ha pasado factura a Bernardo en algunos aspectos. La temporada pasada, por ejemplo, se reveló que tenía la velocidad máxima más baja de todos los jugadores de campo de la Premier League.

    Sus 74 goles y 78 asistencias en 441 partidos también pueden parecer pocos en comparación con otros grandes del City como De Bruyne, Raheem Sterling, David Silva o Yaya Touré, y es una de las razones por las que recibe críticas cuando las cosas van mal. Pero eso no hace justicia al papel tan versátil que ha desempeñado en sus nueve años en el club.

    Bernardo tiene muchas facetas en su juego. A medida que ha ido envejeciendo, su tenacidad, su posicionamiento y su capacidad para leer el juego han mantenido unido al City. Tampoco ha perdido su calidad técnica, su toque, su capacidad de pase ni su regate. Es el arquetipo de navaja suiza que puede jugar en todas las posiciones del centro del campo, desde un ocasional pivote hasta un operador de área a área, un número 10 o un extremo izquierdo o derecho.

    Contra el Liverpool, jugó con eficacia en todo el campo, cambiando de banda en la segunda parte. En cierto modo, fue sorprendente que Bernardo fuera el jugador que empató en Anfield, dado que era su primer gol de la temporada en la Premier League. Pero no debería haber sido una sorpresa, ya que siempre tiende a dejar huella en los partidos más importantes. Ahora ha marcado cuatro goles contra el Liverpool, además de las cuatro asistencias que ha proporcionado contra el rival nacional más feroz del City en la última década.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Capitán perfecto

    También ha marcado cuatro goles contra el eterno rival del City, el Manchester United, además de contribuir con cuatro asistencias. Y contra el Real Madrid, el mayor enemigo del City en la escena europea, ha marcado cuatro goles, incluidos dos en la goleada por 4-0 en la vuelta de las semifinales de 2023.

    «Es uno de los mejores jugadores con los que he entrenado», añadió Guardiola en Anfield. «Es el capitán perfecto. Para mí, como entrenador, es una alegría tenerlo. Su contribución es enorme y es una de las leyendas de este club».

    En una plantilla que se ha renovado radicalmente en las últimas tres ventanas de fichajes, Bernardo es el jugador al que todos miran. Se siente cómodo en ese papel, ya que pudo apoyarse en los hombros de gigantes cuando se incorporó al club procedente del Mónaco en 2017.

    «Solo hago lo mismo que David Silva, Vincent Kompany, Fernandinho y Kun Agüero hicieron conmigo cuando llegué: transmitir toda la experiencia y la información posible», explicó. «Sé exactamente cómo quiere jugar el entrenador, lo que exige este club, los estándares que exige este club, e intento ser un ejemplo en el campo».

  • Newcastle United v Manchester City - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    Fuego en sus ojos

    El verano pasado, Guardiola rompió con la tradición de dejar que la plantilla eligiera a su capitán y eligió personalmente a Bernardo como capitán, quizás como un guiño a que era la última oportunidad del centrocampista de liderar al equipo. Guardiola, cuyo futuro en el City también está en el aire, parece resignado al hecho de que esta va a ser la última temporada de Bernardo en el club.

    «Me encantaría que se quedara para siempre», dijo el verano pasado. «Pero hemos hablado mucho y él tiene que decidir qué es lo mejor para él y su familia. Pase lo que pase, dentro de diez años seguirá siendo recordado como uno de los mejores jugadores de la historia de este club. Es un competidor, tiene fuego en los ojos. Esperemos que pueda contagiar ese fuego al resto del grupo».

    Bernardo demostró en Anfield que su fuego sigue ardiendo con fuerza y, si esta va a ser su última temporada, está decidido a despedirse por todo lo alto sumando un nuevo trofeo a los 18 que ya ha levantado con la camiseta azul celeste. La temporada pasada fue la única en la que no ganó ningún trofeo con el City, y él mismo ha destacado que el equipo sigue en liza en las cuatro competiciones. Como él mismo admitió, ese número parecía que iba a ser tres a falta de 10 minutos para el final en Merseyside, pero ahora el Arsenal sabe que todavía le queda una dura lucha por delante para ganar el título.

    Pero incluso si el City consigue alcanzar a los Gunners y Bernardo consigue su séptimo título de liga en nueve temporadas, es probable que sigan teniendo que enfrentarse al enorme reto de sustituir a su imparable y polivalente centrocampista.

