A Bernardo le quedan menos de cinco meses de contrato y apenas ha ocultado sus intenciones en cuanto a su próximo paso.

«Sé exactamente lo que voy a hacer, pero no es el momento de hablar de ello», declaró a finales de septiembre. «Es hora de centrarse en el Manchester City, de intentar dar lo mejor de mí para que el club vuelva al lugar que le corresponde. Sabemos que hemos tenido muchos capitanes que se han marchado en el pasado, pero son los que tienen más experiencia los que deben transmitirla a los jóvenes, y esperamos que ellos sean los próximos en transmitir esa experiencia».

Eso fue como una admisión de que se iba a marchar sin que Bernardo lo confirmara, y a medida que se acerca su inminente salida, los aficionados del City están empezando a darse cuenta de lo importante que ha sido para su historia reciente, y lo importante que sigue siendo. Eso es mérito del centrocampista, porque por estas fechas el año pasado se convirtió en uno de los chivos expiatorios de la terrible campaña del equipo, y no faltaron aficionados en Internet que parecían estar empujándole hacia la puerta de salida.

Últimamente, entre los seguidores del City en las redes sociales existe la tendencia de culpar a Bernardo cada vez que su equipo pierde, y había una razón sencilla para ello la temporada pasada. El portugués siempre estuvo en forma en medio de una crisis de lesiones que afectó a toda la plantilla la temporada pasada, por lo que se convirtió en un blanco obvio durante la terrible racha de resultados entre octubre y marzo, siendo titular en nueve de los doce partidos que el City no ganó en ese periodo.