Bayern Múnich va por Alejandro Grimaldo y reta al Barcelona y Real Madrid

Durante el verano, los informes indicaban que Alejandro Grimaldo podría poner fin a su etapa en el Bayer Leverkusen, que comenzó en 2023, regresando a España. La especulación apuntaba a un reencuentro con el exentrenador del Leverkusen, Xabi Alonso, quien firmó un contrato de tres años con el Real Madrid, ganador de 15 Champions League.

Con Ferland Mendy lidiando con problemas de lesiones recurrentes y Fran García sin lograr consolidarse en el once titular a pesar de impresionar en la Copa Mundial de Clubes, el Madrid optó finalmente por fichar a Álvaro Carreras desde el Benfica por 50 millones de euros (44 millones de libras/58 millones de dólares), y el jugador ha tenido un brillante inicio de temporada.

Por otro lado, también surgieron rumores sobre un posible regreso de Grimaldo a su antiguo club, el Barcelona, con informes que señalaban que los campeones de La Liga podrían activar su cláusula de rescisión reducida de 18 millones de euros para reforzar la profundidad defensiva. Sin embargo, las limitaciones financieras impidieron concretar la operación.

“Siempre existía la posibilidad de ir con Xabi, pero al final no sucedió —comentó Grimaldo en octubre—. Ellos ficharon a Carreras. También existía la opción de ir a Barcelona, pero tampoco se dio. Tienes que enfrentar el desafío de estar aquí con mucha motivación. Siempre hay opciones, se discuten cosas, pero si no suceden, es porque no estaban destinadas a ser.

“Con el Atlético es lo mismo; ha habido conversaciones, pero prácticamente no pasó nada. Al final, en el mercado de fichajes, cuando buscan laterales izquierdos, hablan con los agentes y puede haber posibilidades, pero no se concretó nada.”