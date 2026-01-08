'¡Barcelona tardó cuatro años en pagarme!' - Exentrenador revela larga espera por su salario y confirma batalla legal en curso contra el club de La Liga

La turbulenta relación de Quique Setién con el Barcelona terminó oficialmente en el campo en agosto de 2020, pero la compensación financiera solo se ha concluido recientemente. Hablando con el programa de radio español El Larguero en la Cadena SER, el entrenador cántabro confirmó que el capítulo respecto a su salario finalmente está cerrado, aunque después de una demora que resalta los graves problemas de liquidez que han afectado al club en los últimos tiempos.

Tras su despido, Setién supuestamente inició procedimientos legales para recuperar el dinero que se le debía, uniéndose a una lista de acreedores que pintaba un cuadro sombrío de la salud económica del club. Sin embargo, el entrenador insiste en que no tiene más quejas respecto a la deuda en específico.

"El Barça ha tardado tres o cuatro años en pagarme," confesó Setién. "Todo está resuelto. Cumplieron con todos los pagos que me debían y no me deben nada."