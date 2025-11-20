Barcelona revela pocos detalles del saque inaugural y actuación especial en el medio tiempo contra el Athletic Bilbao en la reinauguración del Camp Nou

El regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou contra el Athletic Club pone fin a un exilio de 909 días y marca el inicio de un nuevo capítulo en el icónico estadio. Según Mundo Deportivo, el club ha confirmado que el recinto renovado recibirá a 45,000 aficionados, con las puertas abriendo a las 2:15 PM, dos horas antes del inicio del partido a las 4:15 PM, para que los seguidores puedan disfrutar de todas las celebraciones previas al encuentro.

El evento de reapertura está diseñado para ser tanto emocional como espectacular. Según el informe, DJ Mon será el encargado de animar la entrada de los aficionados, seguido del segmento central previo al partido a las 4:00 PM. El dúo catalán Figa Flawas subirá al escenario poco antes del saque inicial, mientras que el Orfeó Català interpretará el ‘Cant del Barça’, acompañado de fuegos artificiales, simbolizando el regreso del club a su hogar espiritual.

El tema más comentado antes del partido es el misterioso “saque inicial ceremonial especial”. El club se ha negado a revelar quién tendrá el honor, generando expectación entre los seguidores y prometiendo más sorpresas a lo largo de la noche. Durante el medio tiempo, el popular grupo The Tyets ofrecerá su actuación.

El Barça ha animado a los aficionados a llegar temprano, llenar las renovadas gradas con los colores Blaugrana y participar en lo que el club describe como un momento único en una generación.