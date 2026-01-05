Getty Images Sport
Barcelona roza su primer fichaje de enero con el regreso de un viejo conocido
El cambio a Arabia Saudita se agría
El fichaje de Cancelo por el Al-Hilal en 2024 fue considerado un gran golpe de autoridad para la Saudi Pro League, después de que el club alcanzara un acuerdo con el Manchester City por una cifra cercana a los 26 millones de euros. El lateral portugués firmó además un contrato muy lucrativo, con ingresos estimados de hasta 15 millones de euros por temporada. Sin embargo, su etapa en Riad ha estado lejos de cumplir las expectativas.
Pese a completar una campaña 2024-25 aceptable, en la que aportó seis asistencias y dos goles en 31 partidos en todas las competiciones, la temporada 2025-26 ha sido mucho más complicada. Los problemas físicos y una presunta mala relación con el entrenador Simone Inzaghi han reducido notablemente su protagonismo, hasta el punto de haber disputado únicamente dos encuentros de la liga saudí en lo que va del curso.
Esta falta de continuidad llevó al club a decidir su exclusión de la lista de jugadores extranjeros para la segunda mitad de la temporada, con el objetivo de liberar una plaza en la plantilla. Ese contexto allanó el camino para su salida inminente, con el especialista en fichajes Fabrizio Romano confirmando el acuerdo con su característico “Here we go”, después de que el Barcelona se impusiera al interés del Inter de Milán.
Breve paso por el Barça deja un impacto duradero
La etapa anterior de Cancelo en el Barcelona fue un éxito rotundo y uno de los capítulos más destacados de su carrera. Llegó cedido por una temporada desde el Manchester City en septiembre de 2023 y, desde sus primeras apariciones, se ganó el cariño de la afición gracias a su intensidad, calidad técnica y clara vocación ofensiva.
El lateral disputó 42 partidos oficiales, en los que firmó cuatro goles y repartió cinco asistencias en todas las competiciones. Supo elegir los momentos clave para marcar la diferencia y fue decisivo en varios encuentros de alto nivel. Uno de los más recordados fue su gol ante el Porto en la fase de grupos de la Liga de Campeones, actuación que le valió el reconocimiento como mejor jugador del partido y que aseguró la clasificación del club a las rondas eliminatorias.
Su vínculo con el Barcelona y con la afición se mantuvo incluso después de su salida, ya que Cancelo nunca ocultó su afecto por el club y expresó en múltiples ocasiones su deseo de volver a vestir la camiseta azulgrana.
Las razones del Barça para apostar de nuevo por Cancelo
El Barcelona de Hansi Flick lidera LaLiga, pero se mantiene activo en el mercado de enero en busca de refuerzos defensivos. A lo largo de la temporada, el equipo ha afrontado diversas dificultades, y el lateral derecho se ha consolidado como una de las posiciones que más preocupación genera.
Flick busca un lateral fiable y polivalente, un perfil que encaja a la perfección con João Cancelo. Su capacidad para desempeñarse por ambas bandas, sumada al conocimiento previo del sistema y del entorno del club, juega claramente a su favor. Un eventual regreso supondría un salto importante en calidad y profundidad de plantilla, dos aspectos que el actual Barça ha echado en falta en determinados tramos del curso.
El tiempo corre para completar el acuerdo
La urgencia del escenario se acentúa ante el inminente cierre del mercado de fichajes. Para que la operación se concrete, toda la documentación y los acuerdos entre el Barcelona, el Al-Hilal y el entorno del jugador deberán quedar cerrados antes del final del mercado invernal, fijado para el 31 de enero a las 23:00 GMT (00:00 CET) para los clubes de LaLiga.
Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y ambas entidades trabajan para cerrar el acuerdo con suficiente antelación, lo que permitiría inscribir a Cancelo e incorporarlo al equipo lo antes posible de cara al exigente tramo final de la temporada del conjunto azulgrana.
