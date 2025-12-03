Barcelona pierde a una pieza clave por lesión tras vencer al Atlético de Madrid

El Atlético golpeó primero antes de los 20 minutos, cuando Álex Baena cronometró su carrera a la perfección y definió con frialdad ante Joan García. Pero la ventaja no duró mucho. Pedri abrió la defensa del Atlético con un pase en profundidad exquisito que dejó a Raphinha frente a Jan Oblak, quien definió para empatar el partido.

Al final de la primera mitad, el Barcelona tuvo la oportunidad de dar la vuelta al marcador tras una falta sobre Dani Olmo dentro del área, pero Robert Lewandowski, normalmente seguro desde el punto penal, envió su disparo por encima del larguero.

Sin embargo, esto no frenó al Barça. Justo después de la hora de juego, Olmo produjo una jugada brillante que devolvió la ventaja al equipo, aunque se lesionó en el proceso y tuvo que ser reemplazado. El Barcelona mantuvo los tres puntos, pero las celebraciones se vieron empañadas cuando las evaluaciones iniciales confirmaron que el mediocampista sufrió una dislocación de hombro y se espera que esté fuera al menos cuatro semanas.