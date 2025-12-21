Getty Images Sport
Barcelona tiene un duro golpe por lesión ya que Andreas Christensen sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en el entrenamiento
Christensen sufre un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior en el entrenamiento.
El Barcelona ha confirmado que el defensa del primer equipo Andreas Christensen ha sufrido un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. La lesión ocurrió durante la sesión de entrenamiento del sábado tras un desafortunado giro de la rodilla, justo antes del viaje del club a Villarreal para el partido de La Liga.
Tras las pruebas médicas, el personal del Barcelona optó por un tratamiento conservador en lugar de cirugía. El club catalán destacó que el tiempo de recuperación de Christensen dependerá de cómo responda a la rehabilitación, dejando una cierta incertidumbre sobre cuánto tiempo estará de baja.
La lesión llega en un momento incómodo de la temporada ya que Christensen había participado regularmente esta temporada, haciendo 17 apariciones en todas las competiciones, incluyendo 12 en La Liga, cuatro en la Liga de Campeones y una en la Copa del Rey. Su actuación más reciente lo vio anotar en una victoria por 2-0 en la copa sobre el Guadalajara, y potencialmente rendir a su nivel más alto desde 2023.
Las constantes lesiones de Christensen aumentan la presión sobre la línea defensiva de Flick.
La lesión de Christensen es otro recordatorio de la continua lucha del Barcelona por mantener la estabilidad defensiva en medio de problemas de condición física. El internacional danés ya ha sufrido una temporada interrumpida, habiéndose perdido varios partidos clave al inicio de la campaña debido a un problema en el gemelo que lo dejó fuera contra el Olympiacos, Club Brugge, Real Madrid y Elche.
Para el entrenador en jefe Flick, el momento no es nada ideal, con el Barcelona enfrascado en una reñida carrera por el título de La Liga y entrando en la última ronda antes de Navidad con una ventaja de cuatro puntos en la cima de la tabla, si logran vencer al Villarreal el domingo. Barcelona ya ha perdido los servicios de Ronald Araujo tras su derrota en la Liga de Campeones ante el Chelsea el mes pasado, con el uruguayo pidiendo tiempo libre para recuperarse mentalmente.
Más allá del impacto deportivo inmediato, la lesión también alimenta preocupaciones más amplias sobre la disponibilidad. Christensen ha rendido a un alto nivel cuando está en forma, pero los repetidos contratiempos le han impedido mantener largas rachas en el once titular.
La temporada 2025/26 de Christensen plagada de lesiones
El rol de Christensen en Barcelona ha evolucionado desde su llegada, con el defensor valorado por su compostura con el balón, inteligencia posicional y capacidad para operar en múltiples roles. Solo esta temporada, ha sido utilizado principalmente como defensa central, contribuyendo a las campañas domésticas y europeas de Barcelona con actuaciones consistentes cuando está disponible.
Sin embargo, las lesiones han interrumpido una vez más ese impulso. El problema anterior en la pantorrilla lo obligó a perderse una serie de partidos de alto perfil, y justo cuando parecía estar recuperando el ritmo tras regresar en noviembre, la lesión en la rodilla ha detenido su progreso. Informes sugieren que podría enfrentar una ausencia de hasta tres o cuatro meses, incluso sin cirugía, poniendo en duda una parte significativa de la campaña.
Es probable que Christensen esté de baja durante meses.
El Barcelona ahora seguirá de cerca la rehabilitación de Christensen, sin una fecha fija de regreso establecida. El club ha dejado en claro que su recuperación se evaluará paso a paso, priorizando la forma física a largo plazo sobre apresurarlo para que vuelva a la acción. Un enfoque cauteloso sugiere que el Barcelona está interesado en evitar agravar la lesión o arriesgar un revés más serio.
A corto plazo, Flick necesitará ajustar sus planes defensivos. Con Christensen indisponible, una mayor responsabilidad recaerá en las opciones de centrales restantes mientras el Barcelona busca mantener su ventaja en La Liga y progresar en Europa.
Sin embargo, para Christensen, la lesión también podría obstaculizar su disponibilidad para el playoff de clasificación para la Copa del Mundo de Dinamarca y, si llegan, el torneo en sí.
