Barcelona tiene un duro golpe por lesión ya que Andreas Christensen sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en el entrenamiento

El Barcelona ha confirmado que el defensa del primer equipo Andreas Christensen ha sufrido un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. La lesión ocurrió durante la sesión de entrenamiento del sábado tras un desafortunado giro de la rodilla, justo antes del viaje del club a Villarreal para el partido de La Liga.

Tras las pruebas médicas, el personal del Barcelona optó por un tratamiento conservador en lugar de cirugía. El club catalán destacó que el tiempo de recuperación de Christensen dependerá de cómo responda a la rehabilitación, dejando una cierta incertidumbre sobre cuánto tiempo estará de baja.

La lesión llega en un momento incómodo de la temporada ya que Christensen había participado regularmente esta temporada, haciendo 17 apariciones en todas las competiciones, incluyendo 12 en La Liga, cuatro en la Liga de Campeones y una en la Copa del Rey. Su actuación más reciente lo vio anotar en una victoria por 2-0 en la copa sobre el Guadalajara, y potencialmente rendir a su nivel más alto desde 2023.