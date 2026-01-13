El Barcelona ha estado buscando refuerzos defensivos durante la ventana de transferencias de enero y ha decidido reunirse con su antiguo lateral Cancelo, quien pasará el resto de la temporada 2025-26 cedido en el Camp Nou.

"Ahora es oficial: Joao Cancelo es de nuevo jugador del Barça. El FC Barcelona y el Al Hilal Saudi FC han llegado a un acuerdo para la cesión del lateral portugués hasta el final de la temporada. Usará la camiseta número 2", leía un comunicado del club.

"La ceremonia de firma tuvo lugar este martes en las oficinas del club y contó con la presencia del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, el primer vicepresidente Rafael Yuste, el miembro de la junta Joan Soler y el Director del Área de Fútbol Anderson Luis de Souza (Deco) junto con la familia del jugador."