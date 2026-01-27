AFP
La ganadora del Balón de Oro del Barcelona, Alexia Putellas, podría hacer un sensacional traspaso a la WSL antes de ser vista entre el público en el enfrentamiento del Manchester City
Putellas asistió al partido de London City Lionesses contra Man City
Alexia Putellas fue también parte del equipo de España que ganó la Copa del Mundo 2023 y terminó en segundo lugar tras Inglaterra en la Eurocopa 2025 en Suiza el verano pasado. Y la ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones podría estar lista para unirse a la WSL con un traslado a London City Lionesses.
La jugadora de 31 años fue vista entre el público en el Copperjax Community Stadium durante la derrota 2-1 ante Manchester City. Kerolin adelantó a City en el minuto 11 antes de que Freya Godfrey empatara para el equipo local a mitad de la segunda mitad. Sin embargo, las London City Lionesses se desmoronaron a cuatro minutos del final cuando Bunny Shaw anotó su 13º gol de la temporada para dar a City tres puntos cruciales.
La victoria, la 12ª consecutiva de City, les permitió abrir una brecha de nueve puntos en la cima de la tabla de la WSL después de que Arsenal hubiera vencido a Chelsea 2-0 en Stamford Bridge en el choque estelar del sábado.
Sin embargo, fue la presencia de Putellas la que llamó la atención, ya que Shebahn Aherne de talkSPORT reveló que se esperaba que London City hiciera un fichaje "histórico".
Las London City Lionesses respaldadas para hacer un fichaje 'histórico'
Hablando en Weekend Sports Breakfast, Aherne de talkSPORT dijo: "Estamos hablando de Trinity Rodman. Firmó de nuevo con Washington Spirit, que es propiedad de Michelle Kang, por un salario de $2 millones al año. Absolutamente increíble.
"Pero estoy escuchando rumores que han pasado por mi escritorio de que se espera que London City, también propiedad de Michelle Kang, haga un fichaje histórico.
Insinuando que Putellas podría ser el fichaje histórico, Aherne agregó: "Pero creo que estamos hablando de alguien digno del Balón de Oro. Ganadora del Balón de Oro, ganadora dos veces del Balón de Oro, si es esta persona. También he escuchado que podría estar en el partido de hoy. London City Lionesses y Manchester City se enfrentarán a Manchester City, tal vez esperen ver a Alexia Putellas entre el público."
Putellas tiene contrato con Barcelona hasta el verano, con la opción de un tercer año. Y cuando se le preguntó sobre su futuro recientemente, la internacional española dijo: "Siempre he dicho que jugaré para el Barça mientras el club esté interesado en ello y sienta que puedo seguir exigiéndome y sacar el máximo cada día para ser mejor."
Laporta habla sobre el futuro de Alexia
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, también ha sido cuestionado sobre el futuro de Putellas y le dijo a Catalunya Radio: "Estamos encantados con Alexia. Es un modelo a seguir para el fútbol femenino y para el Barça, y siempre queremos que se quede con nosotros siempre que creamos que puede ser beneficioso para ambas partes. Estamos muy contentos con su trabajo como fuerza unificadora para los jugadores de la cantera, como ella misma, Aitana y Patri."
'Once es especial', dice Putellas
Putellas ha lanzado recientemente un nuevo logo en colaboración con la legendaria marca deportiva Nike mientras se convierte en un icono global en el fútbol femenino. El logo en cuestión entrelaza la inicial 'A' de la estrella del Barcelona con dos 11 a cada lado para formar una corona.
Putellas lleva el número 11 tanto en el club como en la selección, y esto proviene de su tiempo viendo al Barcelona de joven, con Rivaldo en particular como una inspiración para la estrella española.
"Cuando comencé a ver al Barça, recuerdo que el 11 era Rivaldo - un zurdo", dijo Putellas. "Me enamoré de ese número. Todos quieren el número 10, pero el 11 es especial. Cuando alguien vea el 11, quiero que piensen en Alexia."
Rivaldo disfrutó de una carrera brillante tanto en el club como en la selección antes de colgar las botas en 2013. El brasileño, que fue instrumental en el éxito de Brasil en la Copa del Mundo 2002, es mejor recordado por su etapa de cinco años con el Barcelona, donde ganó dos veces La Liga, una vez la Copa del Rey y la Supercopa de la UEFA.
¿Cuándo cierra el mercado de enero?
La ventana de transferencias de la WSL está actualmente abierta hasta el 3 de febrero si London City Lionesses desea completar un trato por Putellas.
Varios equipos de la WSL han estado activos en el mercado este mes. Arsenal, que venció a Chelsea el sábado, fichó a Smilla Holmberg del Hammarby. Mientras tanto, el Manchester City ha incorporado a Sam Coffey, mientras que Leicester ha firmado a Alisha Lehmann del Como.
En el momento de escribir esto, Chelsea es el único equipo que aún no ha hecho una nueva incorporación a pesar de permitir la salida de cuatro jugadoras: Maika Hamano, Mara Alber, Oriane Jean-Francois y Ashante Akpan.
