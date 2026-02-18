Getty Images Sport
Axel Disasi habla sobre su «loca» experiencia en el «equipo de desactivación de bombas» del Chelsea tras cerrar su fichaje por el West Ham
El exilio de Disasi del Chelsea
Disasi fichó por el Chelsea procedente del AS Mónaco en el verano de 2023 y disputó 44 partidos en todas las competiciones durante su primera temporada bajo las órdenes del entrenador Mauricio Pochettino. Sin embargo, tras la sustitución del argentino por Enzo Maresca, Disasi vio reducidos significativamente sus minutos de juego y solo disputó 17 partidos en la primera mitad de la temporada 2024-25 antes de ser cedido al Aston Villa.
Se esperaba que el internacional francés volviera a marcharse durante el mercado de verano, pero no encontró otro club y, por lo tanto, fue enviado a entrenar con el «equipo de reserva» del Chelsea, en el que también estaba Raheem Sterling, lejos del primer equipo. Finalmente, el nuevo entrenador, Liam Rosenior, lo reincorporó al primer equipo antes de que se marchara al West Ham en el último día del mercado de invierno.
Situación «loca» en el «escuadrón antibombas»
En el podcast interno del West Ham, Disasi describió sus experiencias en el Chelsea y por qué está agradecido de haberse unido a los Hammers.
«Ha sido muy agradable, mi situación anterior era un poco loca. Para mí, estar aquí solo tiene aspectos positivos, es fantástico formar parte de algo», afirmó.
«En el Chelsea, la época fue un poco loca, pero mi bagaje me ayudó a superarla. Me mantuve alerta, trabajé duro y siempre me aseguré de mantener la cabeza en su sitio.
Mi familia me ayudó mucho a superar esto. Durante este periodo, vi que mi trayectoria me ayudó mucho».
La tía de Disasi es aficionada del West Ham.
Disasi continuó afirmando que su tía es seguidora del West Ham y que ella hubiera preferido que él fichara por ese equipo en lugar del Chelsea.
Añadió: «Mi tía es seguidora del West Ham, el West Ham es su equipo. Cuando fiché por el Chelsea, se alegró, pero también dijo: "Ah, hubiera preferido el West Ham". Ahora que estoy aquí, está contenta».
¿Qué le depara el futuro a Disasi?
Disasi no había jugado ni un solo minuto de fútbol competitivo esta temporada hasta su llegada al London Stadium, y ya ha disputado tres partidos con su nuevo club. El West Ham, que lucha por evitar el descenso de la Premier League y se encuentra en puestos de descenso, en el puesto 18, recibe al Bournemouth este sábado.
