Atlético de Madrid ficha al internacional mexicano Obed Vargas del Seattle Sounders en una transferencia reportada de 3.5 millones de dólares, sin préstamo previsto
Movimiento europeo completado
Tras recibir ofertas del Club América y varios equipos de LaLiga, Obed Vargas finalmente eligió al Atlético de Madrid por un traslado de $3.5 millones - según TransferMarkt. El Atleti es un club que ha apoyado durante mucho tiempo, ya que cumple su sueño de mudarse al fútbol europeo con solo 20 años, solo meses antes del comienzo de la Copa del Mundo.Los Colchoneros ya han hecho oficial el fichaje del mediocampista de Seattle Sounders. El club también fichó a Ademola Lookman del Atalanta.
La perspectiva emergente de México
Vargas es ampliamente considerado como uno de los prospectos jóvenes más prometedores de México. Ha representado a El Tri en el nivel Sub-20 y ha sido convocado al equipo mayor bajo la dirección del entrenador Javier Aguirre mientras México se prepara para la Copa del Mundo 2026.
Se cierra el capítulo de la MLS
La cotización del centrocampista subió aún más en agosto de 2025, cuando desempeñó un papel clave en el triunfo de la Copa de Ligas del Seattle Sounders sobre el Inter Miami, ganando elogios generalizados por su actuación y levantando el trofeo contra el equipo de Lionel Messi. Aunque Vargas anteriormente fue vinculado con el Club América tras la salida de Álvaro Fidalgo, el jugador dejó claro que su prioridad a largo plazo siempre fue un traslado a Europa.
Aumenta las posibilidades en la Copa del Mundo
Sin duda, este anuncio le da a Obed Vargas un gran impulso y fortalece sus posibilidades de formar parte de la lista final de Javier Aguirre para el Mundial de 2026. El mediocampista ha pasado de ser una figura relativamente desconocida en el Seattle Sounders a ser uno de los jugadores más comentados de México, impulsado por sus recientes actuaciones y su traslado a LaLiga de España.
