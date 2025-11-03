Getty Images Sport
El gran golpe del Athletic en la Champions League antes del enfrentamiento con el Newcastle, ya que Nico Williams enfrenta una carrera contrarreloj para participar en el enfrentamiento de la fase de liga
El contratiempo del Athletic antes del enfrentamiento con el Newcastle
Los preparativos de Bilbao para su enfrentamiento de la Champions League a mitad de semana contra Newcastle se han visto afectados, con Nico Williams enfrentando una carrera contra el tiempo para estar en forma. El internacional español, que ha luchado contra la pubalgia desde septiembre, sigue supuestamente luchando con el dolor y la incomodidad a pesar de haber regresado a la acción a principios de este mes.
Según Marca, Williams sigue siendo “incierto” para el viaje a St James’ Park el 5 de noviembre. El jugador de 23 años lleva un gol y dos asistencias en ocho partidos esta temporada, pero ha tenido dificultades para encontrar ritmo después de casi un mes fuera de los terrenos de juego. Participó brevemente en la derrota 3-2 del fin de semana pasado contra la Real Sociedad, pero el entrenador Valverde admitió que su participación fue un riesgo.
“Iniciarlo en el derbi fue un poco forzado porque ha estado cargando con algunas molestias”, dijo Valverde en la entrevista posterior al partido.
El revés no podría llegar en peor momento para el Athletic, que está detrás de Newcastle en la clasificación del grupo y necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas en la Liga de Campeones.
- Getty Images Sport
Las dificultades de Nico Williams
El lento comienzo de la temporada de Williams refleja el impacto de su persistente lesión en la ingle. El extremo ha jugado solo 530 minutos en todas las competiciones, comenzando cinco partidos y apareciendo desde el banquillo en tres más, lo cual está muy por debajo de las expectativas para un jugador destinado a liderar el ataque del Athletic esta temporada.
Los médicos del club han confirmado que Williams está siendo tratado por pubalgia, una afección crónica de la ingle común entre los futbolistas. Su recuperación requiere sesiones de entrenamiento aisladas y ejercicios con el equipo mínimos para prevenir recurrencias, dejándolo corto de su plena forma física.
La pubalgia, que también se conoce como hernia deportiva, causa inflamación donde los músculos abdominales y aductores se encuentran cerca de la pelvis. Es notoriamente lenta de curar debido a la constante tensión de correr, girar y disparar.
El equipo médico del Athletic ha consultado con especialistas externos, explorando todas las opciones para ayudar a Williams a recuperarse. La cirugía sigue siendo el último recurso, pero si es necesario, podría dejarlo fuera de juego hasta tres meses, excluyéndolo de las competiciones europeas y de La Liga.
El desafío más amplio para el equipo de Valverde
La ausencia de Williams subraya un problema más profundo para el entrenador Valverde, cuyo equipo ha dependido mucho de la energía colectiva tanto en las campañas nacionales como europeas. Con Robert Navarro y Oihan Sancet encargados de llenar el vacío creativo, el ataque del Athletic ha carecido del ritmo e imprevisibilidad que Williams proporciona en la banda.
En contraste, las Urracas entran al choque en fuerte forma. El equipo de la Premier League ha ganado dos de sus tres partidos de grupo, anotando ocho y concediendo solo dos, liderados por Nick Woltemade, Bruno Guimaraes y Anthony Gordon. Mientras tanto, el Athletic ha logrado una victoria y dos derrotas, lo que los deja bajo presión para asegurar puntos en Inglaterra.
Valverde debe ahora sopesar el riesgo de apresurar el regreso de Williams contra la importancia del encuentro. Dada la próxima pausa internacional de España, el entrenador puede preferir proteger a su joven estrella, incluso si eso significa enfrentar al Newcastle sin él.
- AFP
La carrera contrarreloj de Williams
Esta semana marca un punto crucial en la recuperación y temporada de Williams. Todavía manejando el dolor, continúa entrenando solo y sometiéndose a fisioterapia, esperando recuperar la forma sin agravar la condición. Su inclusión dependerá de la evaluación médica final antes del día del partido.
El enfoque del club refleja una tendencia creciente en el fútbol europeo que se centra en priorizar la longevidad del jugador sobre las ganancias a corto plazo. Como Lamine Yamal del Barcelona y Cole Palmer del Chelsea, quienes lucharon contra lesiones similares, el caso de Williams destaca el delicado equilibrio entre la rehabilitación y las exigencias competitivas.
Si está en forma, su regreso proporcionaría un gran impulso a un Athletic que busca la redención en Europa. Si no, el club vasco tendrá que esperar encontrar una manera de superar al equipo de Howe sin él.
Anuncios