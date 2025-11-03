El gran golpe del Athletic en la Champions League antes del enfrentamiento con el Newcastle, ya que Nico Williams enfrenta una carrera contrarreloj para participar en el enfrentamiento de la fase de liga

Los preparativos de Bilbao para su enfrentamiento de la Champions League a mitad de semana contra Newcastle se han visto afectados, con Nico Williams enfrentando una carrera contra el tiempo para estar en forma. El internacional español, que ha luchado contra la pubalgia desde septiembre, sigue supuestamente luchando con el dolor y la incomodidad a pesar de haber regresado a la acción a principios de este mes.

Según Marca, Williams sigue siendo “incierto” para el viaje a St James’ Park el 5 de noviembre. El jugador de 23 años lleva un gol y dos asistencias en ocho partidos esta temporada, pero ha tenido dificultades para encontrar ritmo después de casi un mes fuera de los terrenos de juego. Participó brevemente en la derrota 3-2 del fin de semana pasado contra la Real Sociedad, pero el entrenador Valverde admitió que su participación fue un riesgo.

“Iniciarlo en el derbi fue un poco forzado porque ha estado cargando con algunas molestias”, dijo Valverde en la entrevista posterior al partido.

El revés no podría llegar en peor momento para el Athletic, que está detrás de Newcastle en la clasificación del grupo y necesita un resultado positivo para mantener vivas sus esperanzas en la Liga de Campeones.