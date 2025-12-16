Arsenal, cuidado: el Manchester City está justo donde quiere estar en la carrera por el título, y aún pueden mejorar

El City ha ganado cinco de sus seis partidos de liga para acumular 15 puntos desde que Guardiola envió su advertencia al Arsenal, mientras que el equipo de Mikel Arteta ha cedido siete. Aston Villa ha estado en una racha perfecta en ese período para emerger como la tercera fuerza en la lucha por el título, aunque la historia reciente, además de la falta de profundidad del Villa, sugiere que en última instancia será una carrera de dos caballos entre City y Arsenal.

Y aunque ambos equipos terminaron llevándose tres puntos el fin de semana, los resultados y las maneras contrastantes en las que ganaron contra oponentes de muy diferente magnitud sugieren que el City está encontrando su forma justo en el momento adecuado, mientras que el Arsenal ya muestra signos de tambalearse.

Mientras que el City viajó a enfrentarse a un Crystal Palace que comenzó el fin de semana en cuarto lugar y que solo había perdido una vez en Selhurst Park esta temporada, el Arsenal jugó en casa contra un equipo de Wolves que es actualmente el peor en la historia de la Premier League en términos estadísticos. No fue nada cómodo para el City en Selhurst Park ya que las Águilas golpearon dos veces la madera, pero al final de la victoria por 3-0, parecía muy fácil de hecho, registrando la mayor victoria del club fuera de casa contra el Palace.

El Arsenal, por su parte, necesitó dos autogoles, incluido uno en el minuto 93, para pasar por encima de los Wolves. Nadie en el City anticipa nada más que otra carrera por el título muy reñida, y saben, como sin duda lo sabe el Arsenal, que a menudo son mucho más fuertes en la segunda mitad de la temporada. Y a pesar de los problemas que han tenido, incluyendo perder dos de sus primeros tres juegos, el equipo de Guardiola está ahora exactamente donde quieren estar.