Arsenal busca fichar a Ona Batlle aprovechando la crisis financiera del Barcelona

Ona Batlle inició su carrera en el Barcelona, pero tras no lograr consolidarse en el primer equipo, se marchó al Madrid CFF en 2017. Un año después dio el salto al Levante y, en 2020, firmó por el Manchester United. Sin embargo, tras tres temporadas en la Women’s Super League, la posibilidad de regresar al club azulgrana fue una oportunidad imposible de rechazar.

En 2023, Batlle explicó: “Me fui con la mentalidad de que algún día podría volver. Para mí, el Barça siempre ha estado en mi corazón y no es fácil decir que no”.

Desde su regreso, la lateral ha dejado una gran huella, contribuyendo a la conquista de dos títulos de la Liga F, una Champions League y dos Copas de la Reina. No obstante, todo apunta a que esta podría ser su última temporada en el club.