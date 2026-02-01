Getty
'No me gusta cómo es' - La 'arrogancia' del 'Dibu' Martínez es criticada por un rival internacional a pesar de que el argentino ganador del Aston Villa es un portero 'fenomenal'
Ganador del trofeo: Martínez conocido por sus actuaciones teatrales
Martinez se ha hecho famoso por sus travesuras en el campo, con el jugador de 33 años presumiendo de una increíble habilidad para irritar a sus oponentes. Ese conjunto de habilidades puede que no sea del gusto de todos, pero le ha servido bien a lo largo de los años.
Las heroicas paradas de penales han mejorado su reputación, ayudando a Argentina a conseguir dos títulos de la Copa América y una corona mundial. Martinez ha levantado cejas con sus teatralidades al celebrar triunfos en torneos.
- Getty
Martínez criticado por supuesta arrogancia
A menudo se le acusa de difuminar las líneas cuando se trata de juegos mentales aceptables, con su deseo de causar una escena restando valor a la capacidad indudable que posee. Rochet es uno de los que ve a Martínez conjurar emociones encontradas de respeto y repulsión.
Rochet ha dicho a El Espectador Deportes cuando se le preguntó su opinión sobre Martínez, quien estará persiguiendo otra corona de la Copa del Mundo junto a Lionel Messi y compañía este verano: “Personalmente, no me gusta. No me gusta cómo es. Como portero, es verdaderamente fenomenal. Un muy buen portero.
“No estoy completamente convencido por esas actitudes. Cada uno tiene su propia personalidad; a mí no me gusta, soy más discreto. Le funcionó, y está bien si se siente cómodo de esa manera. No me gusta la arrogancia; trato de ser así como persona y también aconsejo a mis compañeros que mantengan ese perfil, que es el nuestro como uruguayos.”
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
¿El comportamiento de Martínez eclipsa su habilidad?
Martinez no hace disculpas por quién y qué es, pero sigue dividiendo la opinión fuera de Argentina y Villa Park. El exdefensor de los Villans, Richard Dunne, ha dicho anteriormente de un portero mercurial que desvía la atención de su talento: “¡Solo quieres que ellos [los porteros] sean realmente buenos! El resto de eso, las payasadas a las que se dedica, probablemente está restando de lo bueno que es como portero. Si la gente no tuviera otras cosas de las que hablar, probablemente se hablaría más de él como uno de los dos o tres mejores porteros del mundo, porque es fantástico.
“Lo único que siempre quieres de los porteros es, ¿pueden hacer grandes paradas y pueden hacerlas en momentos importantes? Ha demostrado que puede. Ha sido enorme para su país y fantástico para el Aston Villa. Personalmente, no me gustaría que fueran un poco raros, me gustaría que fueran tranquilos y alguien en quien puedas confiar, pero en el campo ha sido fantástico y no puedes criticarlo.”
- Getty
Villano de pantomima: Martínez se siente injustamente retratado
Martinez no está convencido de que su reputación como villano de opereta sea merecida, con el ex guardián del Arsenal de la opinión de que a veces se le retrata injustamente. Se mantiene firme en su deseo de ayudar a asegurar la victoria a toda costa.
Martinez ha dicho a la red Men In Blazers sobre su comportamiento antagónico: “Es en el momento, nunca planeo nada. Cuando paro un penalti, luego intento crear un poco de presión en los jugadores. Nada más que eso.
“Hay muchas personas que hacen cosas peores y se salen con la suya. Me perdí una semifinal de la Conference League en casa porque el árbitro me dio una amarilla por pedir un balón. Tengo la reputación de que molesto a la gente, y eso no es correcto.”
Martinez forma parte actualmente de un ambicioso equipo del Aston Villa que se atreve a soñar con ganar el título de la Premier League en 2025-26. Siguen a la vista del líder Arsenal y también han asegurado la clasificación automática para los octavos de final de la Europa League, con un éxito tangible siendo perseguido por el equipo de Unai Emery en casa y en el extranjero.
Anuncios