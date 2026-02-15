Arne Slot revela lo que «más le gusta en este momento» de Mohamed Salah tras poner fin a su disputa con la superestrella del Liverpool

El futuro de Salah en el Liverpool se puso en duda en noviembre, cuando afirmó que su relación con Slot se había deteriorado. En una explosiva entrevista concedida tras el empate 3-3 en Leeds, Salah dijo: «No me lo puedo creer, estoy muy, muy decepcionado. He dado mucho por este club a lo largo de los años y, especialmente, la temporada pasada.

Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha tirado bajo el autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa.

Me hicieron muchas promesas en verano y, hasta ahora, llevo tres partidos en el banquillo, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club».

Sin embargo, desde que regresó de la Copa Africana de Naciones en enero, Salah ha sido titular en siete partidos consecutivos con el Liverpool, lo que sugiere que su disputa con Slot ha quedado en segundo plano.