Arne Slot hace una broma extraña sobre que Xabi Alonso lo reemplazará 'en seis meses' en el Liverpool y revela la relación actual con Mohamed Salah
Alonso fue despedido por el Real Madrid a principios de este mes
Alonso ha sido tentativamente planteado como un futuro entrenador del Liverpool desde que comenzó a ganarse sus galones como entrenador con el equipo Real Sociedad B. Desde entonces ha impresionado con el Bayer Leverkusen, ayudando al equipo alemán a ganar un increíble doblete doméstico en 2024 antes de mudarse a Madrid un año después.
Sin embargo, el legendario mediocampista español tuvo dificultades para ganarse al equipo de los Blancos y se fue a principios de este mes después de que su antiguo equipo cayera ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.
Alonso ha sido vinculado con algunos roles en la Premier League, pero no se espera que considere seriamente ninguna propuesta hasta junio.
Slot bromea sobre ser reemplazado en el Liverpool
Después de ganar el título de la Premier League en su primera temporada en Anfield, Slot ha sido puesto a prueba mucho más durante su segunda campaña a cargo. Un gran desembolso en verano que incluyó los fichajes de Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong aún no ha dado frutos, con los Reds actualmente en cuarto lugar en la máxima categoría de Inglaterra, 14 puntos detrás del líder Arsenal.
Los de Merseyside también están en el puesto 11 en la tabla de la Liga de Campeones, pero pueden fortalecer seriamente su posición en Europa al vencer a Marsella el miércoles por la noche. Antes del partido, sin embargo, se le preguntó a Slot si había hablado con el recientemente despedido Alonso y dio una respuesta en tono jocoso.
Él dijo: "Sí, me llamó y dijo '¿Qué piensas del equipo porque voy a asumir el control en seis meses, me puedes contar un poco más?' O tal vez antes, tal vez toma el control mañana.
"Esa es la pregunta más rara que me han hecho."
Slot: 'Realmente es útil contar con Salah de regreso tras la AFCON'
Un impulso para Slot es el regreso del legendario extremo Mohamed Salah, quien representó a Egipto en la reciente Copa Africana de Naciones. La pareja tuvo una pelea pública cuando Salah afirmó que había sido "arrojado bajo el autobús" después de ser dejado regularmente fuera de los onces titulares, pero Slot pareció insinuar que el jugador de 33 años estaría desde el primer minuto el miércoles por la noche.
Al ser consultado sobre su relación actual, el holandés dijo: "Tan normal como siempre ha sido, con una excepción y esa fue Inter. Vamos a ver el once de mañana si aún piensas que hay un problema. Hablé con él hoy y estoy feliz de tenerlo de vuelta.
"Ha habido un momento en la temporada en el que decidí no jugar con Mo y un momento en el que decidí no llevarlo al partido.
"Para todos los demás partidos ha estado en el equipo y fue la primera sustitución contra Brighton, así que en ese momento, nunca ha habido un problema para mí."
Agregó: "Fue a la Copa Africana de Naciones e hizo lo que suele hacer y marcó goles.
"En su ausencia creo que lo hemos hecho bastante bien en términos de apenas conceder oportunidades y comenzando a crear más y más... entonces es realmente útil tener a Mohamed Salah.
"Solo ha habido uno [jugador aún vivo] que ha marcado más para este club, pero no creo que pueda jugar con Ian Rush todavía."
Liverpool necesita una victoria el miércoles por la noche.
Liverpool está disfrutando de una racha de 11 partidos sin perder, pero ha perdido puntos en la Premier League con algunos empates decepcionantes, el más reciente de los cuales ocurrió el sábado cuando Burnley se recuperó para reclamar un punto.
Otro empate no sería tan desastroso el miércoles, especialmente considerando lo peligroso que puede ser el Marsella de Roberto De Zerbi, pero la victoria podría verlos avanzar hasta el cuarto lugar en la tabla de la Liga de Campeones y quitar la presión de su último partido de la fase de la liga contra Qarabag la próxima semana.