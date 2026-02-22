Arne Slot da noticias sobre la lesión de Florian Wirtz después de ver al jugador estrella del Liverpool salir cojeando del calentamiento antes de la dramática victoria en Nottingham Forest

El gol de la victoria de Mac Allister en el tiempo añadido fue aún más notable por el hecho de que le habían anulado un gol apenas cinco minutos antes, pero se sacudió el polvo y marcó el gol de la victoria. No obstante, insiste en que él y su equipo deben mejorar si quieren entrar entre los cuatro primeros; actualmente ocupan el sexto puesto, por detrás del Chelsea, cuarto clasificado, por diferencia de goles, aunque el Manchester United podría alejarse tres puntos si vence al Everton el lunes por la noche.

Mac Allister declaró: «Sinceramente, tengo sentimientos encontrados. Me encanta marcar goles, me encanta ganar, así que, en ese sentido, creo que ha sido un día realmente bueno.

Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que debemos mejorar, pero siempre es mejor cuando se gana».

Cuando se le preguntó por el impacto de su gol anulado, añadió: «Pensé que iba a marcar otro incluso antes del saque de banda.

Le dije a Hugo [Ekitike] que ese iba a ser nuestro gol y nuestra situación. No sé si fue en esa jugada o en la siguiente, pero tuve otra oportunidad y me alegro de que entrara».

Continuó: «Tenemos que analizar [el partido] durante la semana, pero la primera parte no fue nada buena. El posicionamiento, la intensidad, la presión... nada fue bien. Bueno, quizá cómo defendimos nuestra área, porque bloqueamos algunos tiros.

Pero no fue bueno y no estuvo a la altura de nuestro nivel. En la segunda parte, no diría que fue buena, pero fue un poco mejor. Tuvimos algunas ocasiones y lo más importante es que ganamos el partido».