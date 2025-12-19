Después de salir del banquillo para ayudar a Liverpool a volver a la senda de la victoria contra Brighton el pasado fin de semana, Salah se ha unido ahora al equipo de Egipto para la Copa Africana de Naciones, que comienza el domingo cuando los anfitriones Marruecos enfrentan a Comoras.

El ex extremo de Roma y Chelsea reemplazó al lesionado Joe Gomez en la primera mitad de la victoria por 2-0 sobre Brighton, asistiendo a Hugo Ekitike para su segundo gol de la tarde con un córner al minuto 60.

Fue la primera aparición de Salah para Liverpool después de que fuera dejado fuera de su victoria en la Liga de Campeones sobre el Inter de Milán el 9 de diciembre, tras una entrevista explosiva en el contexto del empate 3-3 de su equipo con el Leeds United tres días antes.