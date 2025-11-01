Getty Images
Arne Slot cambia su evaluación de su plantilla del Liverpool tras una extraña queja sobre la profundidad a pesar del gasto de verano de £450 millones, mientras continúa la forma terrible
La racha descuidada de Liverpool continúa.
Después de ganar siete partidos consecutivos en todas las competiciones, los Reds han perdido ahora seis de sus últimos siete encuentros, incluyendo cuatro derrotas consecutivas en la liga. Una victoria por 5-1 en Eintracht Frankfurt es la única victoria de Liverpool en esa alarmante serie de resultados. Y las cosas no se vuelven mucho más fáciles para Slot y Liverpool, que se enfrentan al Aston Villa el sábado por la noche.
Los campeones defensores reciben luego al Real Madrid en la Liga de Campeones la próxima semana, con una reunión de Trent Alexander-Arnold en la agenda. Los Reds viajan a enfrentarse a sus rivales Manchester City en su último partido antes del parón internacional de noviembre, mientras Liverpool intenta rescatar su temporada por debajo de lo esperado. Una serie de cuatro derrotas en la Premier League significa que el equipo de Slot ahora está siete puntos detrás del líder Arsenal y se encuentra detrás de sus rivales Manchester United después de los primeros nueve partidos.
Evaluación de cambios en la plantilla por Slot
Después de rotar mucho su equipo durante la derrota en el choque de la Carabao Cup contra el Palace a mitad de semana, el entrenador holandés había afirmado que se vio obligado a utilizar jóvenes para mantener a sus jugadores senior de primera elección libres de lesiones, como le dijo a Sky Sports: "Todo el mundo puede tener [su] opinión al respecto, pero con el equipo que tenemos - tal vez 15, 16 jugadores del primer equipo disponibles - esta es la decisión que he tomado. No es del nivel de Liverpool perder cinco de seis, o seis de siete. La última vez que jugamos contra Southampton aquí en la Copa de la Liga, Giovanni Leoni se lesionó, y no tenemos una plantilla tan grande como la gente podría decir, porque hubo mucho enfoque en la cantidad de dinero que gastamos [en el verano].
"La gente de repente piensa que tenemos 25 jugadores disponibles, pero principalmente tenemos 20 jugadores y luego tenemos cuatro lesiones. Sólo tengo un lateral derecho, Conor Bradley, como ejemplo, y cada vez que tuve que hacerlo jugar dos veces en tres días o tres veces en siete días [la temporada pasada], esto le llevó a... que tuviera que retirarlo con una lesión en los isquiotibiales o algo más. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo con una semana tan importante que se avecina? La última vez que hice jugar a un jugador que no estaba completamente preparado - pensamos que lo estaba, pero era la primera vez - Alexander Isak, se lesionó."
Sin embargo, en su última declaración, Slot mencionó: "No nos falta nada. Estoy completamente feliz con el equipo y con toda la calidad que tenemos."
¿Despedirá Liverpool a Slot?
A pesar de la horrible racha de resultados, es poco probable que los Reds se separen de su entrenador principal ya que su jerarquía tiene "plena confianza" en Slot y creen que él cambiará las cosas rápidamente, según Fabrizio Romano. El escritor principal de fútbol de BBC Sport, Phil McNulty, también ha afirmado que no hay "ninguna posibilidad" de que Slot pierda su trabajo en Anfield en el corto plazo.
Slot responde a rumores de despido
Slot también ha hablado sobre los rumores de despido al afirmar que no está preocupado por ser despedido y que se siente apoyado en el club de Merseyside. "[Me siento apoyado] no solo en este periodo sino también cuando las cosas van bien", dijo. "Creo firmemente que todos los equipos que tuve eran de 20-21 jugadores que pueden jugar porque si tienes demasiados ya es un problema formar un equipo. Pero entonces tienes que mantenerlos en forma."
Los Reds se enfrentarán a Aston Villa en Anfield el sábado por la noche.
