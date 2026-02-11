Arne Slot afirma que no será despedido si el Liverpool no se clasifica para la Liga de Campeones.

Slot ha abordado las especulaciones sobre su futuro en Anfield, manteniendo que el hecho de perderse la competición europea de élite no debería conducir automáticamente a su destitución. El Liverpool se encuentra actualmente en una posición precaria en la tabla de la Premier League, a cuatro puntos del Chelsea y a cinco del Manchester United en la carrera por terminar entre los cinco primeros, antes de un crucial desplazamiento a Sunderland el miércoles por la noche.

Dado el enorme gasto del club en el mercado de fichajes el verano pasado, no clasificarse se consideraría un desastre. Sin embargo, Slot cree que los propietarios del club, Fenway Sports Group, y el director deportivo Richard Hughes tendrán una visión holística de la campaña. Señaló la temporada 2022-23 bajo la dirección de Jurgen Klopp, en la que el club mantuvo su confianza en el alemán a pesar de terminar fuera de los cuatro primeros puestos, una decisión que sentó las bases para el vigésimo título de liga dos años más tarde bajo el mando del propio Slot.

«De nuevo, es una pregunta difícil de responder para mí, porque yo no decido sobre mi futuro», dijo Slot cuando se le preguntó si su puesto estaba en peligro. «Lo único que sé es que ya ha ocurrido antes, recientemente, y no afectó al futuro de ese entrenador. Pero eso no garantiza nada, por supuesto.

«En general, [con] los entrenadores, especialmente en este club —quizás en otros sitios se trata principalmente, aunque no solo, de los resultados—, también se tiene en cuenta el progreso de los jugadores, el progreso del equipo y, a veces, las circunstancias».