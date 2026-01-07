De Argentina a Portugal: la historia de Bryant Lazaro y su aprendizaje con Marcelo Bielsa

Cuando Lázaro observa el panorama de la gestión futbolística, se encuentra en una posición única. Por supuesto, hay otros entrenadores con formación académica que están surgiendo en academias alrededor del mundo, así como ex superestrellas liderando equipos en clubes como Manchester City, Real Madrid y Arsenal. También pertenece a una generación más clásica que creció viendo y estudiando a Bielsa, Mourinho o Carlo Ancelotti.
La mayoría de los entrenadores en puestos de alto nivel rondan los 50 años. Son pocos los que, a su edad, cuentan con un currículum y una inteligencia operativa comparable a la suya. A los 38 años, cuando muchos jugadores ya estarían finalizando una carrera destacada en el campo, Lázaro ha tomado un camino acelerado hacia la gestión. Con apenas 32, se convirtió en el entrenador estadounidense más joven en dirigir un club profesional, tomando el mando del Øygarden FK en Noruega.
En ciertos aspectos, eso le da ventaja. Pero no significa que sea un camino fácil ni que garantice un puesto como entrenador principal. Por ahora, está satisfecho con su situación. Estoril juega buen fútbol, ocupa la décima posición en la Primeira Liga y es económicamente estable. Ha visto cómo 15 clubes cambiaron de entrenador dos veces en sus 18 meses en Portugal. El fútbol es un deporte implacable, con cambios constantes basados únicamente en resultados. Por el momento, Lázaro está protegido: no hay planes inmediatos de marcharse.
¿Y por qué lo haría? Portugal le sienta bien. Estoril es un club con fuerte arraigo comunitario, ubicado en el hermoso lado oeste del país, a solo 30 minutos de Lisboa. Es soleado, y el Estadio António Coimbra da Mota, con sus 5,000 asientos, tiene un encanto especial. Bajo la dirección de Ian Cathro, apenas un año mayor que él, Lázaro tiene espacio para leer, innovar e influir en el juego. Durante una videollamada con GOAL, se le vio rodeado de pizarras llenas de números, gráficos y diagramas: un estudiante en sus propios términos.
Y siempre hay más por aprender. Como Bielsa, Mourinho y su actual jefe, Lázaro está en constante evolución.
«Estoy aprendiendo mucho aquí y, honestamente, considero un privilegio entrenar contra tipos como José, trabajar con Ian Cathro y pasar tiempo con Bob Bradley cuando estaba en Noruega. Son personas que han marcado un camino y han abierto oportunidades para entrenadores estadounidenses en Europa», afirma.
Además, a menudo es el cerebro detrás de la operación, experimentando con el estilo de juego y descubriendo cómo Estoril puede superar expectativas. Este mundo cada vez más se apoya en datos, IA y modelos matemáticos, algo sobre lo que Lázaro bromea diciendo que «hay que tener cuidado».
«Al final del día, creo que el instinto será el rey. El fútbol es una anomalía; su imprevisibilidad es lo que lo hace el deporte más popular del mundo. Los datos solo pueden llevarte hasta cierto punto», reflexiona.
Estoril es un equipo altamente visionario. Persiguen los partidos y superan expectativas. En una derrota 3-1 ante Benfica, incluso registraron más tiros a puerta que los favoritos de la Primeira Liga. Esto es fruto de una alineación coherente de arriba a abajo, con un modelo de juego definido y jugadores entrenables dispuestos a ejecutarlo.
«Los presionamos alto y construimos juego desde atrás. Esto lo hacemos porque se adapta a nuestros jugadores, no porque busquemos jugar un fútbol bonito», concluye Lázaro.