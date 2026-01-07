+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Bryant Lazaro GFXGOAL
Thomas Hindle

De Argentina a Portugal: la historia de Bryant Lazaro y su aprendizaje con Marcelo Bielsa

El sueño como jugador terminó a los 19 para Bryant Lazaro, pero su aprendizaje con Bielsa lo impulsa ahora como entrenador en Estoril, Portugal.

A Bryant Lazaro le tomó un año darse cuenta de que nunca podría ser futbolista profesional.

Originario del sur de Florida, se había mudado a Argentina a los 17 años para unirse al equipo de reservas de Estudiantes de La Plata, con la esperanza de cumplir el sueño que lo había acompañado desde niño: convertirse en profesional en el deporte que tanto amaba. Pensaba que tenía la calidad necesaria, hablaba el idioma, y que con un par de oportunidades, una larga carrera estaba a su alcance.

Pero después de doce meses, ese sueño se desmoronó. No porque no fuera lo suficientemente bueno ni por falta de esfuerzo, sino porque su mentalidad era distinta a la de los jóvenes argentinos con los que entrenaba seis días a la semana. Lazaro tenía una vida en Estados Unidos, una red de apoyo, amigos y familia a quienes regresar; sus compañeros de equipo no contaban con eso.

«Simplemente me di cuenta de que no tenía el impulso necesario. Los jugadores allí juegan para mantener a sus familias, y yo venía de un contexto diferente. Sin dramas, simplemente entendí que no era para mí», contó a GOAL.

Hizo las maletas, juntó el poco dinero que tenía y se marchó a España. Su sueño de jugar había terminado. Pero entrenar… eso seguía vivo. Y ahora, 20 años después, Lazaro está a punto de alcanzar algo grande: asistente técnico de 38 años muy valorado por un equipo portugués en ascenso, listo para liderar su propio proyecto y demostrando que una carrera se puede construir estudiando el juego, no solo corriendo detrás del balón.

«No es sencillo para mucha gente, no es fácil, y es comprensible. Tuve la suerte de encontrar el entrenamiento a los 19 años», dijo Lazaro. «Y nunca miré atrás».

  • Bryant Lazaro Estoril Praia - Futebol SAD

    'Un equipo que juega sin miedo'

    Veinte años después, todo ha salido como esperaba. Hoy, Bryant Lázaro es el segundo al mando en el Estoril de Portugal, un equipo en crecimiento con un presupuesto reducido que ha irrumpido en la mitad alta de la Primeira Liga, protagonizando un impulso sorprendente en el fútbol europeo.

    Se trata de un equipo joven, dirigido por Ian Cathro, de 39 años, que está superando todas las expectativas. Incluso el legendario José Mourinho, ahora al frente del Benfica, elogió su estilo de juego tras la victoria por 3-1 de la semana pasada:

    «Realmente juegan bien, son agradables de ver y pueden obtener buenos resultados incluso frente a los grandes», afirmó Mourinho.

    Y sus palabras tienen respaldo. Estoril presiona en bloque alto, lucha por recuperar el balón y genera rápidamente oportunidades de gol. Es un esfuerzo colectivo, y Lázaro es pieza central de todo ello. Actúa como cerebro táctico del equipo, habla cuatro idiomas, cuenta con tres títulos y se ha formado bajo la influencia de los grandes del fútbol.

    «Somos un equipo que juega sin miedo, sin importar el rival: sea Benfica de visitante, Porto hace tres semanas o Braga en casa hace dos. Siempre jugamos sin miedo», asegura Lázaro.

    Pero llegar hasta aquí no ha sido un camino lineal.

    • Anuncios
  • Bryant Lazaro 2Estoril Praia - Futebol SAD

    De Argentina al Real Madrid

    Se puede trazar una línea que conecta cientos de conversaciones con taxistas en Argentina hasta el lugar en el que se encuentra hoy Bryant Lázaro.

    Su barrio no era de los mejores, admite. Lázaro era apenas un adolescente, a 90 minutos de Buenos Aires, lejos de gran parte de su familia y amigos que estaban a miles de kilómetros de distancia. Así que, a menudo, se encontraba en taxis, a veces solo para recorrer unas pocas cuadras. Cada viaje traía consigo un nuevo intercambio con un conductor diferente, y todos compartían una pasión inquebrantable por el fútbol.

    «Mostraban tanta pasión, conocimiento e intensidad en tan poco tiempo, mientras yo intentaba ir del punto A al punto B», recuerda.

    Esas interacciones también le ayudaron a comprender que su futuro podría tomar caminos distintos. Le hicieron ver que la mejor forma de crecer como mente futbolística era rodearse de los más obsesionados: un taxista luchando por salir adelante, un jugador en el campo o un visionario del fútbol en una academia de élite.

    A los 19 años, Lázaro miró el mundo del fútbol y se preguntó dónde estaban las personas más inteligentes. Argentina tenía la actitud, la pasión y la convicción. Italia era el campeón del mundo. Francia contaba con academias y un gran talento. Pero España estaba a la vanguardia, produciendo entrenadores meticulosos capaces de acceder a puestos importantes en todo el mundo.

    «Los españoles tenían los detalles técnicos que anhelaba. Para mí, ir allí era la forma de meter la nariz por la puerta, porque no tenía contactos», explica Lázaro.

    El Real Madrid se convirtió en su respuesta, al menos como estudiante. Obtuvo un máster en Identificación de Talento en la escuela de posgrado de Madrid, y luego un MBA en Gestión Deportiva para complementar su formación. Aprender todo lo posible, lo antes posible, era su camino directo hacia el fútbol.

    «Sabía que no podía perder. Si no salía con más dinero del que entré —que no era mucho— al menos sabía que iba a aprender», concluye Lázaro.

  • Bryant Lazaro BielsaNorwegian Football Coaches Association

    Persiguiendo nuevos trabajos

    Y luego llegó la oportunidad que estaba esperando. El club español Levante le ofreció un puesto atractivo, uno en el que podría supervisar el desarrollo de entrenadores y, al mismo tiempo, pasar tiempo en el campo semana tras semana.

    En muchos sentidos, esa experiencia combinaba el espíritu comunitario del fútbol argentino —y esas charlas en los taxis— con los detalles que mantenían su mente académica trabajando a toda marcha.

    Pero lo más importante: no había otros entrenadores extranjeros en el club. Lázaro podía destacarse. A partir de ahí, vinieron otros periodos de aprendizaje: Sevilla bajo la dirección de Unai Emery, cuatro etapas distintas en Noruega, un tiempo en Ecuador y formación adicional en entrenamiento.

    Entre todo eso, también logró tiempo para completar un doctorado en Ciencias del Deporte, graduándose Cum Laude tras defender su tesis sobre la identificación de jugadores. Si suena un poco loco, Lázaro lo admite. Pero insiste en que la carrera de entrenador es, en general, inestable, y su camino solo representa otra ruta hacia lo que, en última instancia, es un trabajo arduo.

    «Todo esto es una locura, no se puede negar. Básicamente estás jugando a los dados con tu futuro y el de tu familia cada vez que tomas una decisión», reconoce.

  • Mexico v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Aprendiendo de Marcelo Bielsa

    Lázaro ha tenido la fortuna de aprender de algunos de los mejores. España produjo una generación de grandes entrenadores mientras él cursaba sus estudios, y durante ese periodo entabló una estrecha amistad con Marcelo Bielsa, leyenda argentina y actual entrenador de Uruguay.

    La relación ha sido invaluable. Parte de ello, explica Lázaro, radica en el carácter de Bielsa: su capacidad para cuestionar constantemente sus propios métodos.

    «Él puede cuestionarse a sí mismo una y otra vez, mientras mantiene una firme convicción en sus ideas. Nunca he conocido a nadie que haga eso», comenta Lázaro.

    Pero también se trata de la forma en que Bielsa ve el juego. Muchos lo perciben como un hombre serio y exigente, centrado en desarrollar su famoso estilo de “murder-ball”, que definió una era de esfuerzo y presión en el fútbol inglés. Sin embargo, Lázaro insiste en que Bielsa también es un fanático táctico al estilo clásico.

    «[Bielsa] tiene sesiones de entrenamiento únicas, individualizadas y específicas para cada posición, trabajando en pequeños grupos y de manera repetitiva. Todo esto se combina con el famoso murder-ball, que ocurre aproximadamente una vez a la semana, mientras que el resto del trabajo es muy personalizado y en grupos reducidos», explica.

    El argentino también defiende que los entrenadores jóvenes comiencen en el nivel académico, algo que Lázaro valoró enormemente.

    «Marcelo, al igual que Mourinho, no fue un gran exjugador. Llegaron al fútbol de otra manera. Marcelo cree firmemente en iniciar en las academias antes de llegar al primer equipo, y eso fue una de las razones por las que conectamos», concluye.

  • Bryant Lazaro 3Getty

    Quedándose en Estoril - por ahora

    Cuando Lázaro observa el panorama de la gestión futbolística, se encuentra en una posición única. Por supuesto, hay otros entrenadores con formación académica que están surgiendo en academias alrededor del mundo, así como ex superestrellas liderando equipos en clubes como Manchester City, Real Madrid y Arsenal. También pertenece a una generación más clásica que creció viendo y estudiando a Bielsa, Mourinho o Carlo Ancelotti.

    La mayoría de los entrenadores en puestos de alto nivel rondan los 50 años. Son pocos los que, a su edad, cuentan con un currículum y una inteligencia operativa comparable a la suya. A los 38 años, cuando muchos jugadores ya estarían finalizando una carrera destacada en el campo, Lázaro ha tomado un camino acelerado hacia la gestión. Con apenas 32, se convirtió en el entrenador estadounidense más joven en dirigir un club profesional, tomando el mando del Øygarden FK en Noruega.

    En ciertos aspectos, eso le da ventaja. Pero no significa que sea un camino fácil ni que garantice un puesto como entrenador principal. Por ahora, está satisfecho con su situación. Estoril juega buen fútbol, ocupa la décima posición en la Primeira Liga y es económicamente estable. Ha visto cómo 15 clubes cambiaron de entrenador dos veces en sus 18 meses en Portugal. El fútbol es un deporte implacable, con cambios constantes basados únicamente en resultados. Por el momento, Lázaro está protegido: no hay planes inmediatos de marcharse.

    ¿Y por qué lo haría? Portugal le sienta bien. Estoril es un club con fuerte arraigo comunitario, ubicado en el hermoso lado oeste del país, a solo 30 minutos de Lisboa. Es soleado, y el Estadio António Coimbra da Mota, con sus 5,000 asientos, tiene un encanto especial. Bajo la dirección de Ian Cathro, apenas un año mayor que él, Lázaro tiene espacio para leer, innovar e influir en el juego. Durante una videollamada con GOAL, se le vio rodeado de pizarras llenas de números, gráficos y diagramas: un estudiante en sus propios términos.

    Y siempre hay más por aprender. Como Bielsa, Mourinho y su actual jefe, Lázaro está en constante evolución.

    «Estoy aprendiendo mucho aquí y, honestamente, considero un privilegio entrenar contra tipos como José, trabajar con Ian Cathro y pasar tiempo con Bob Bradley cuando estaba en Noruega. Son personas que han marcado un camino y han abierto oportunidades para entrenadores estadounidenses en Europa», afirma.

    Además, a menudo es el cerebro detrás de la operación, experimentando con el estilo de juego y descubriendo cómo Estoril puede superar expectativas. Este mundo cada vez más se apoya en datos, IA y modelos matemáticos, algo sobre lo que Lázaro bromea diciendo que «hay que tener cuidado».

    «Al final del día, creo que el instinto será el rey. El fútbol es una anomalía; su imprevisibilidad es lo que lo hace el deporte más popular del mundo. Los datos solo pueden llevarte hasta cierto punto», reflexiona.

    Estoril es un equipo altamente visionario. Persiguen los partidos y superan expectativas. En una derrota 3-1 ante Benfica, incluso registraron más tiros a puerta que los favoritos de la Primeira Liga. Esto es fruto de una alineación coherente de arriba a abajo, con un modelo de juego definido y jugadores entrenables dispuestos a ejecutarlo.

    «Los presionamos alto y construimos juego desde atrás. Esto lo hacemos porque se adapta a nuestros jugadores, no porque busquemos jugar un fútbol bonito», concluye Lázaro.

  • Bryant Lazaro 4Norwegian Football Coaches Association

    ¿Listo para dar un paso adelante?

    Pero, por supuesto, surgirán nuevas oportunidades. A diferencia del joven que dejó Argentina con unos pocos euros y un cambio de mentalidad, esta versión de Lázaro cuenta ahora con un currículum brillante y una amplia red de contactos. Tiene el respaldo de algunos de los mejores entrenadores y experiencia como asistente de alto nivel en ligas importantes.

    Hacia dónde lo llevará eso es incierto. Lázaro mantiene cercanía con sus raíces estadounidenses a pesar de las décadas fuera del país. Sigue al USMNT y se mantiene al tanto de la MLS. Si apareciera una oportunidad como entrenador principal en Estados Unidos —bajo las condiciones adecuadas— la consideraría.

    «Tendría que ser algo especial y que coincidiera con mi ambición. Pero, sinceramente, no está en mi mente ahora», admite.

    Por ahora, su enfoque sigue siendo estudiar, adaptarse semana tras semana y reafirmar que alejarse de una carrera como jugador que nunca llegó a despegar fue la decisión correcta.

    Y todavía hay mucho por aprender.

    «Cuanto más te adentras en el fútbol como entrenador, más te das cuenta de lo que no sabes», concluye Lázaro.

Primeira Liga
Estrela da Amadora crest
Estrela da Amadora
EST
Estoril crest
Estoril
EST
0