Argentina elige Kansas City como base para el Mundial 2026 con Lionel Messi al mando

La AFA informó que, tras varias inspecciones lideradas por el preparador físico Luis Martín, el preparador físico adjunto Juan Tamone y los administradores Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y tras un detallado informe final, se determinó que Kansas City sería la sede ideal para afrontar la competición, gracias a su ubicación estratégica entre ciudades y las excelentes comodidades para la delegación.