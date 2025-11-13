¡Arda Güler es el futuro! Toni Kroos asegura que el Real Madrid confiará en el joven turco durante años

Al Real Madrid le faltan figuras veteranas en el mediocampo. Kroos se retiró en 2024 y Luka Modrić se unió al AC Milan como agente libre a principios de este año. Aun así, el alemán se muestra satisfecho al ver a Arda Güler, su antiguo compañero, obtener más minutos esta temporada.

“Estoy feliz de que esté jugando significativamente más este año por primera vez, porque se lo merece por su calidad y es un jugador en el que podemos confiar de cara al futuro”, afirmó Kroos en declaraciones a Sport1.

El exinternacional alemán, sin embargo, insistió en que no es adecuado compararlo con Güler, señalando que su compatriota turco es más efectivo jugando un poco más adelantado en el campo.

“No creo en las comparaciones —añadió—. Arda es un jugador diferente a mí. Su mejor posición es mucho más ofensiva que la mía, así que no se trata de que él me suceda. Pero estoy contento porque es un gran chico. He jugado junto a él y tiene un toque realmente delicado, que ya ha sabido usar con gran eficacia en el Real esta temporada. Por eso espero que siga teniendo tiempo de juego regular, porque es la única manera de mejorar. Estoy seguro de que podrá dejar su huella en el Real Madrid durante muchos años.”