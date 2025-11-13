Getty Images Sport
¡Arda Güler es el futuro! Toni Kroos asegura que el Real Madrid confiará en el joven turco durante años
Güler se consolida mientras el Real Madrid inicia la temporada en lo más alto
Desde la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid a finales de mayo, la situación ha sonreído a Arda Güler. Tras pasar gran parte de la temporada 2024-25 fuera del once inicial bajo Carlo Ancelotti, Güler recibió las llaves del mediocampo durante la Copa Mundial de Clubes, el primer gran desafío de Alonso al frente del equipo. El mediocampista zurdo y vistoso impresionó enormemente en el torneo, desempeñándose en un nuevo rol más profundo en el centro del campo, lejos de su habitual posición en la banda derecha.
El inicio de la temporada 2025-26 ha sido aún más prometedor para Güler. Su protagonismo en el mediocampo ha crecido de forma notable y se ha consolidado como titular indiscutible en el esquema de Alonso, pese a la competencia de jugadores de alto nivel como Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. En septiembre fue reconocido con el premio al Jugador Sub-23 del Mes de LaLiga y ha participado en los 16 partidos disputados por el Madrid esta temporada, 14 de ellos como titular.
- Getty Images Sport
Kroos confía en que Güler dejará su huella en el Real Madrid
Al Real Madrid le faltan figuras veteranas en el mediocampo. Kroos se retiró en 2024 y Luka Modrić se unió al AC Milan como agente libre a principios de este año. Aun así, el alemán se muestra satisfecho al ver a Arda Güler, su antiguo compañero, obtener más minutos esta temporada.
“Estoy feliz de que esté jugando significativamente más este año por primera vez, porque se lo merece por su calidad y es un jugador en el que podemos confiar de cara al futuro”, afirmó Kroos en declaraciones a Sport1.
El exinternacional alemán, sin embargo, insistió en que no es adecuado compararlo con Güler, señalando que su compatriota turco es más efectivo jugando un poco más adelantado en el campo.
“No creo en las comparaciones —añadió—. Arda es un jugador diferente a mí. Su mejor posición es mucho más ofensiva que la mía, así que no se trata de que él me suceda. Pero estoy contento porque es un gran chico. He jugado junto a él y tiene un toque realmente delicado, que ya ha sabido usar con gran eficacia en el Real esta temporada. Por eso espero que siga teniendo tiempo de juego regular, porque es la única manera de mejorar. Estoy seguro de que podrá dejar su huella en el Real Madrid durante muchos años.”
Xabi Alonso seguirá confiando en el talento de Güler
Tras la victoria por 1-0 sobre la Juventus en la Liga de Campeones el mes pasado, Xabi Alonso tuvo palabras de elogio para Arda Güler. El técnico del Real Madrid destacó que sigue plenamente comprometido con el desarrollo del joven de 20 años, a pesar del margen evidente de mejora.
“Arda está en pleno proceso de mejorar todos los aspectos de su juego —dijo Alonso—. Tiene 20 años y ya ha disputado varios partidos con el Madrid. Con su edad y calidad, debemos apoyarlo. Necesita perfeccionar la toma de decisiones y la presión, pero posee muchas virtudes. Aporta mucho sentido al juego y, cuando está involucrado, el equipo funciona mejor. Su posición depende de lo que tenga alrededor o de las demandas del juego. Estoy muy contento con su progreso, pero queremos más. Realmente disfruta jugar al fútbol, busca el pase, ejecutar el tiro libre… Wirtz era así en el Leverkusen. Es joven, pero es un gran jugador. Está en proceso de crecimiento, pero a un nivel muy alto.”
- AFP
La conexión Güler-Mbappé, clave para el éxito del Real Madrid
Güler ha mostrado un enorme potencial desde que fue colocado en una posición más profunda en el campo. Su asociación con Kylian Mbappé ha sido comparada con la química que Mesut Özil y Cristiano Ronaldo compartieron durante su etapa en el club. “Me gustan las comparaciones entre Cristiano Ronaldo y Mesut Özil y Kylian Mbappé y Arda Güler —comentó recientemente—. Han logrado grandes cosas, pero los éxitos importantes siempre se logran en equipo, nunca solo por dos jugadores.”
Mbappé atraviesa un momento espectacular esta temporada, con 18 goles en todas las competiciones, 12 de ellos sin penales, y seis asistidos por Güler. En los partidos en los que el dúo ha funcionado a la perfección, el Real Madrid ha ofrecido un espectáculo impresionante. Es evidente que esta pareja será determinante para las aspiraciones del club de levantar grandes trofeos al final de la temporada.
Anuncios