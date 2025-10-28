Arabia Saudita construirá estadio de la Copa Mundial en la cima de un rascacielos y 15 recintos de última generación

Sin duda, la idea de construir un estadio de fútbol en el cielo puede parecer descabellada, pero a los aficionados en redes sociales les fascina. El denominado Estadio NEOM, que podría ser uno de los 11 nuevos recintos planeados para los próximos ocho años para complementar cuatro estadios existentes que serán renovados, ya genera grandes expectativas.

El libro de candidatura de Arabia Saudita presentado a la FIFA señala: “El Estadio NEOM será el estadio más único del mundo. Con un campo ubicado a más de 350 metros del suelo, vistas impresionantes y un techo integrado a la misma ciudad, será una experiencia como ninguna otra.”

Además, se contempla que dentro de La Línea el transporte masivo y personal se realizará mediante una red de vehículos autónomos de tránsito rápido, similares a tranvías, operando en cinco corredores horizontales principales.

La Línea, anunciada en 2021, es una ciudad inteligente proyectada en un único edificio largo de 170 km de largo por 200 metros de ancho y hasta 500 metros de altura. Está diseñada para no tener coches, calles ni emisiones de carbono, y albergar a nueve millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población actual de Arabia Saudita. Aunque ya está en construcción, se espera que la ciudad no se complete por completo hasta 2045, 11 años después de la Copa del Mundo.

Lo que aún no está claro es si las nuevas imágenes conceptuales que circulan forman parte de un plan oficial, ya que el estadio no parece estar integrado en cómo se mostraría La Línea.