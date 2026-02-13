Getty Images Sport
Traducido por
Arabia Saudí «no era lo que estaba buscando»: Aymeric Laporte explica su dramática salida de última hora del Al-Nassr, mientras el defensa del Athletic Club explica por qué rechazó el Marsella
La lucha saudí y la salida de Oriente Medio
El defensa central de 31 años pasó cinco años repletos de trofeos en el Manchester City antes de marcharse a Oriente Medio en 2023. Sin embargo, a pesar del glamour y el esplendor de jugar junto a figuras como Cristiano Ronaldo, el defensa se dio cuenta pronto de que el entorno no era el ideal para él. Al hablar de su marcha, Laporte admitió que, incluso durante su primer año, había expresado su intención de volver a San Mamés como objetivo principal.
El interés del Al-Nassr por obtener beneficios económicos complicó las negociaciones y un error de última hora en el papeleo por parte del equipo saudí provocó que el traspaso se cancelara inicialmente en el último día del plazo, lo que requirió una apelación a la FIFA para que finalmente se aprobara el acuerdo, para gran alivio de Laporte.
«Nunca lo había dicho antes, pero desde el primer año en Arabia Saudí me di cuenta de que no era realmente lo que estaba buscando», declaró a RMC Sport. «Hablé con el club al respecto desde el primer año y me pidieron que tuviera paciencia. La situación siguió igual, tuve algunos problemas allí, nada grave, pero no sabíamos cómo gestionarlos. Decidimos no continuar por tercer año. También estaba el aspecto familiar, que era importante para mí».
- Getty Images Sport
Rechazar las propuestas del Marsella
Antes de que se concretara su emotivo regreso a Bilbao, Laporte era un hombre muy cotizado. El Marsella, equipo de la Ligue 1, era uno de los clubes más interesados en ficharlo para reforzar su defensa. Laporte confirmó que el interés del gigante francés era real, pero que su corazón ya estaba decidido por otro destino.
«Hubo un acercamiento, sí. Hubo interés, no solo por parte del Marsella, sino también de otros clubes», declaró Laporte. Destacó que la decisión de rechazar a otros grandes clubes europeos se debió a la necesidad de estar más cerca de su familia y de su padre. «Tenía la idea de hacer un
, de estar más cerca de casa, de mi padre, de mi familia. Estaba decidido a volver a mis raíces. Eso es lo que me hizo volver a Bilbao».
Un regreso de ensueño a San Mamés
La saga llegó a un final feliz cuando la FIFA aprobó oficialmente los trámites para su traspaso, lo que le permitió firmar un contrato de tres años hasta 2028. Laporte ha recuperado el dorsal número 14 y ha vuelto al club en el que disputó 222 partidos antes de su sonado fichaje por la Premier League en 2018.
El defensa no ocultó sus emociones con respecto al traspaso y afirmó que el regreso era «todo lo que quería». A pesar de los sacrificios económicos necesarios para facilitar su salida del Al-Nassr, Laporte sigue convencido de que las recompensas espirituales y emocionales de jugar ante la fiel afición del Athletic superan con creces cualquier pérdida económica.
- Getty Images Sport
La mirada puesta en el premio de la Copa del Mundo
Más allá del sentimentalismo del fichaje, Laporte tiene un claro objetivo deportivo. Al regresar a una de las cinco mejores ligas de Europa, espera consolidar su puesto en la selección española. Jugar regularmente al fútbol al más alto nivel en La Liga se considera la preparación perfecta para la próxima Copa del Mundo de 2026.
Laporte reveló que ha estado en contacto constante con el seleccionador español, Luis de la Fuente, quien apoyó su decisión de volver a Bilbao. Con 16 partidos disputados esta temporada, el defensa está recuperando rápidamente su ritmo. Aunque los problemas de registro empañaron inicialmente su elegibilidad europea, Laporte sigue centrado en ayudar a prosperar al club de su infancia, al tiempo que se asegura de mantenerse en plena forma para La Roja.
Anuncios