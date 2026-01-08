+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Supercopa Espana Semi Valverde RodrygoGETTY/GOAL

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 de los jugadores del Real Madrid vs Atlético de Madrid: ¡Fede Valverde, eso es increíble! Su misil abre la victoria en la semifinal de la Supercopa mientras Rodrygo mantiene su buena forma para preparar el Clásico contra el Barcelona

El Real Madrid aseguró su lugar en la final de la Supercopa de España con una victoria por 2-1 sobre sus rivales de la ciudad, el Atlético de Madrid, en Yeda el jueves. Los Blancos abrieron su cuenta con un feroz tiro libre de Federico Valverde tras solo 77 segundos, y Rodrygo duplicó la ventaja con un buen remate en el minuto 55, antes de que Alexander Sorloth descontara con un cabezazo al segundo palo momentos después.

La semifinal de gala en Arabia Saudita comenzó con fuerza cuando una falta aparentemente inocua sobre Jude Bellingham a 30 metros del gol del Atlético preparó el espectacular gol de Valverde. Sustituyendo a Dani Carvajal, tanto como capitán como lateral derecho, el uruguayo lideró con el ejemplo al disparar el balón detenido más allá de Jan Oblak hacia la esquina superior. Aunque el veterano portero logró tocar el esfuerzo, y la repetición mostró un leve desvío de Sorloth en la barrera del Atlético, no había esperanzas de desviar el potente disparo por encima del travesaño. 

Diego Simeone habría estado complacido con la respuesta de su equipo, ya que el Atlético dominó los siguientes 20 minutos. A pesar de su esfuerzo, fueron los Blancos quienes crearon la siguiente oportunidad clara, cuando Rodrygo fue liberado por Álvaro Carreras. El brasileño giró brillantemente hacia adentro, dejando atrás a un Conor Gallagher en plena zancada, pero su posterior disparo fue débil.

Poco después, Thibaut Courtois fue llamado a la acción en múltiples ocasiones, su mejor parada un salto para negar el cabezazo de Sorloth. El gran noruego debería haber anotado con otra oportunidad aérea momentos después, pero su cabezazo libre se fue por encima del travesaño. 

El Real parecía haberse alejado de sus rivales de ciudad cuando Rodrygo rompió con un pase de Valverde para enfrentarse al gol de Oblak y aprovechar su oportunidad esta vez, enviando tranquilamente el balón más allá del esloveno con un acabado de pie lateral. Eso trajo una respuesta casi instantánea del lado de Simeone, sin embargo, ya que Sorloth también se redimió de su primera falla de media parte, rematando con potencia el centro de Giuliano Simeone más allá de un indefenso Courtois en el segundo palo.

Justo cuando el juego parecía ir hacia el final, la sustitución de Vinicius Jr en el minuto 80 provocó un desacuerdo entre los banquillos opuestos, con el brasileño y Diego Simeone recibiendo amonestaciones. El esfuerzo acrobático de Antoine Griezmann momentos después fue rechazado por Courtois, y el Atlético presionó hacia adelante en la acción restante, pero no pudo encontrar el empate.

El fallo tardío de Julián Álvarez confirmó que sería una final de Supercopa "Clásica", ya que Los Blancos se enfrentarán al Barcelona el domingo. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Ciudad Deportiva Rey Abdullah...

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Portero y Defensa

    Thibault Courtois (8/10):

    Una parada brillante al cabezazo de Sorloth fue lo mejor de una serie de intervenciones en la primera mitad. 

    Federico Valverde (8/10):

    ¡Qué manera de comenzar un partido de fútbol! Su gol inicial fue imparable. Añadió una asistencia para Rodrygo, pero luego estuvo en una posición cuestionable para la respuesta de Sorloth. 

    Raul Asencio (5/10):

    Tuvo la difícil tarea de mantener a Sorloth bajo control. Perdió al sueco en una clara ocasión en la primera mitad, pero se libró. No hubo respiro en la segunda, ya que el delantero se desmarcó del joven en el segundo palo. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Se lanzó a un desafío, dejando expuesto a su compañero de defensa central en la primera mitad. Tuvo que esforzarse en múltiples ocasiones ya que Giuliano Simeone encontró espacio detrás de Carreras. 

    Alvaro Carreras (5/10):

    Entró en una batalla personal con Giuliano Simeone, lo que resultó en una tarjeta amarilla en la primera mitad. El Atlético encontró espacio explotando su banda también. Se deslizó hacia el centro de la defensa después de las sustituciones de Rüdiger y Asencio. 

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Centrocampo

    Jude Bellingham (7/10):

    Llevó bien el balón a través del mediocampo. Preciso en espacios reducidos. Una actuación confiable, aunque poco espectacular, del astro inglés.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Atrapado en posesión con su espalda hacia la presión del Atlético varias veces en la primera mitad. Se retrasó a la defensa en la segunda mitad, hizo un despeje espectacular en el último momento para negar a Griezmann una oportunidad de gol. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Protegió bien a su línea de cuatro, ganando balones sueltos en el corazón del mediocampo y también duplicando esfuerzos en la delantera del Atleti con buenos resultados. 

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Ataque

    Rodrygo (7/10):

    Debió haber duplicado la ventaja en el minuto 30, después de su hermoso recorte dentro que dejó a Gallagher desorientado. Más que compensó con su tranquilo remate en la segunda mitad. 

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Recibió muy poco servicio, pero presionó con empeño.

    Vinicius Jr. (5/10):

    Bien controlado por Llorente en los primeros 45 minutos. Pareció entrar en una discusión en medio del juego con Diego Simeone que continuó cuando fue retirado en el minuto 80. Una actuación tranquila en el campo, pero nunca lejos de la controversia. 

  • Real Madrid v Atletico Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Ferland Mendy (6/10):

    Entró en el minuto 67. Defendió lo suficientemente bien. 

    Fran García (6/10):

    Muy activo en el centro del campo, pocas oportunidades de influir en el juego hacia adelante. 

    Arda Guler (s/c):

    Introducido en el minuto 80, sin tiempo para adaptarse mientras el Atlético presionaba por el empate. 

    Dani Ceballos (s/c):

    Entró tarde para asegurar el resultado. 

    Franco Mastantuono (s/c):

    Una introducción tardía para el joven prodigio. 

    Xabi Alonso (6/10):

    Una decisión curiosa reemplazar a ambos centrales en el minuto 67. Probablemente el Atlético fue el mejor de los dos equipos en general, pero estará agradecido de tener la oportunidad de ganar su primer título como entrenador de los Blancos. 

