Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Talavera: Kylian Mbappé vuelve a brillar mientras Endrick impresiona antes de su cesión en enero, mientras los Blancos sobreviven a un susto tardío en la Copa del Rey

A pesar de estar en el penúltimo lugar de la Primera Federación, Talavera no se dejó intimidar por, posiblemente, el partido más importante en la historia del club al enfrentarse cara a cara con los gigantes españoles. Andriy Lunin se vio obligado a realizar una buena atajada en su primer palo al comienzo, y el estilo de alta intensidad de los anfitriones, aclamado por la multitud de 5,000 personas, desconcertó a sus ilustres oponentes.

El portero Jaime González y los defensores David Cuenca y Manu Farrando realizaron salvadas y desafíos brillantes de último momento para mantener a raya al Real Madrid, pero su resistencia terminó en el minuto 41 cuando Marcos Moreno fue penalizado por una mano, y Mbappé convirtió desde el punto de penalti. El internacional francés luego le dio a Los Blancos un colchón de dos goles cuando su carrera penetrante terminó con Farrando metiendo el balón en su propia red en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Los visitantes retomaron donde lo dejaron en la segunda mitad y deberían haber estado 3-0 arriba, pero Mbappé no pudo concretar un pase que dividió la defensa de Endrick. El ex astro del Paris Saint-Germain también probó las manos de González antes de que el portero realizara una parada acrobática para negar a Arda Güler.

Madrid parecía estar a punto de asegurar la victoria, pero el remate frío de Nahuel Arroyo preparó un final emocionante. Justo cuando los aficionados locales percibieron un posible empate, González no pudo manejar el disparo de larga distancia de Mbappé a dos minutos del final que aparentemente resolvió el encuentro. Sin embargo, el excelente tiro libre de Isaiah Navarro chocó contra el travesaño, y Gonzalo Di Renzo metió el rebote para reavivar la esperanza de un milagro nuevamente. En un final dramático, Lunin hizo una parada crucial, así que aunque no fue bonito, Madrid está en la cuarta ronda de la competición.

GOAL califica a los jugadores del Madrid desde el Estadio El Prado...