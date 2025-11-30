Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Girona: Kylian Mbappé salva la honra de los Blancos, pero Trent Alexander-Arnold y Arda Güler no logran destacar mientras el Barcelona toma la iniciativa en la carrera por el título de La Liga

El Real Madrid buscó oportunidades desde el principio, pero quedaron bastante expuestos al contraataque. Thibaut Courtois respondió, sin embargo, produciendo un par de buenas paradas para mantener el empate de los visitantes. Los Blancos pensaron que habían tomado la delantera cuando Mbappé anotó, pero su gol fue correctamente anulado cuando el VAR determinó que hubo mano en la jugada previa. Los visitantes fueron castigados luego por un grave error defensivo. Se permitió a Girona trabajar el balón por la derecha, antes de que Azzedine Ounahi pasara uno por encima de Courtois desde la parte superior del área tras un pase bien medido de Viktor Tsigankov.

Los Blancos tuvieron sus oportunidades para comenzar la segunda mitad. Tuvieron el balón en la red nuevamente a la hora de juego, pero fue anulado nuevamente después de que Vinicius Junior estuviera en posición de fuera de juego cuando marcó. Madrid consiguió el empate desde el punto de penalti a los 65 minutos. Vinicius se escabulló alrededor de su marcador y fue derribado dentro del área. Mbappé tranquilamente colocó el penalti en la esquina inferior para calmar los nervios de Xabi Alonso en la línea de banda. Madrid se acercó en numerosas ocasiones después. Vinicius falló un par por poco. Mbappé fue negado desde corta distancia.

Pero nunca hubo un segundo gol. Girona fue resistente en defensa, y a Madrid le faltó un poco de calidad crucial necesaria para cerrar el partido. Esto puede considerarse nada menos que una oportunidad desperdiciada para ir a la cima, con Barcelona tomando la iniciativa en la cumbre de La Liga.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Montivili

