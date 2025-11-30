+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Real Madrid Girona GFX Getty
Thomas Hindle

Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Girona: Kylian Mbappé salva la honra de los Blancos, pero Trent Alexander-Arnold y Arda Güler no logran destacar mientras el Barcelona toma la iniciativa en la carrera por el título de La Liga

Real Madrid remontó pero no pudo superar la meta en un frustrante empate 1-1 con un bien organizado Girona. El penalti de Kylian Mbappé en la segunda mitad igualó un bien trabajado gol inicial de los luchadores de La Liga, pero el Madrid no pudo encontrar un segundo gol y se mantiene a un punto de la cima en La Liga en otro giro de la lucha por el título.

El Real Madrid buscó oportunidades desde el principio, pero quedaron bastante expuestos al contraataque. Thibaut Courtois respondió, sin embargo, produciendo un par de buenas paradas para mantener el empate de los visitantes. Los Blancos pensaron que habían tomado la delantera cuando Mbappé anotó, pero su gol fue correctamente anulado cuando el VAR determinó que hubo mano en la jugada previa. Los visitantes fueron castigados luego por un grave error defensivo. Se permitió a Girona trabajar el balón por la derecha, antes de que Azzedine Ounahi pasara uno por encima de Courtois desde la parte superior del área tras un pase bien medido de Viktor Tsigankov. 

Los Blancos tuvieron sus oportunidades para comenzar la segunda mitad. Tuvieron el balón en la red nuevamente a la hora de juego, pero fue anulado nuevamente después de que Vinicius Junior estuviera en posición de fuera de juego cuando marcó. Madrid consiguió el empate desde el punto de penalti a los 65 minutos. Vinicius se escabulló alrededor de su marcador y fue derribado dentro del área. Mbappé tranquilamente colocó el penalti en la esquina inferior para calmar los nervios de Xabi Alonso en la línea de banda. Madrid se acercó en numerosas ocasiones después. Vinicius falló un par por poco. Mbappé fue negado desde corta distancia. 

Pero nunca hubo un segundo gol. Girona fue resistente en defensa, y a Madrid le faltó un poco de calidad crucial necesaria para cerrar el partido. Esto puede considerarse nada menos que una oportunidad desperdiciada para ir a la cima, con Barcelona tomando la iniciativa en la cumbre de La Liga. 

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio Montivili...

  • Eder Militao Real Madrid 2025-26Getty

    Portero y Defensa

    Thibaut Courtois (7/10):

    Hizo algunas paradas tontas. No pudo hacer nada con el gol. Negó un segundo. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Una actuación muy de Trent. Hizo algunas cosas ridículas con el balón pero no consiguió seguir a su hombre en el gol. 

    Eder Militao (7/10):

    Una actuación serena en su regreso al equipo. Bueno con el balón y efectivo en el aire. 

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Primera aparición desde finales de agosto, y estuvo un poco mixto. Sólido con el balón pero un poco lento para reaccionar, lo que le dio a Girona una buena oportunidad como resultado. 

    Fran García (6/10):

    Una sorpresa verlo comenzar como lateral izquierdo. Corrió de arriba abajo por la izquierda pero su último pase fue insuficiente. 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Mediocampo

    Aurelien Tchouameni (5/10):

    Ofreció mucho control en la base del mediocampo, pero no logró seguir al corredor en el primer gol del Girona. 

    Jude Bellingham (8/10):

    Bajó un poco más profundo e hizo mucho trabajo sucio en la primera mitad. Se adelantó más en la segunda. El jugador más consistente de Madrid durante todo el partido. 

    Federico Valverde(6/10):

    Lleno de energía y trabajo, limpio con el balón, pero un poco desprovisto de su talento ofensivo en este rol. 

    Arda Güler (5/10):

    Utilizado en el rol de No.10 en los intercambios iniciales, pero su influencia disminuyó. Fue sustituido en el descanso. Han sido unos cuantos partidos difíciles.

  • Vinicius Jr Getty

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Desafortunado por tener un gol anulado por una mano involuntaria. Ejecutó su penalti con facilidad. No fue su partido más participativo, pero igualmente logró marcar. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Ganó el penalti gracias a una jugada de gran habilidad. Colocó un par de tiros apenas desviados. Muy bueno sin estar en su mejor momento de forma. 

  • Eduardo Camavinga Real Madrid 2025Getty

    Suplentes y Entrenador

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Introducido en el descanso y le dio al Madrid la energía y el equilibrio necesarios en el centro del campo. Seriamente impresionante hasta ahora este año. 

    Rodrygo (6/10):

    Una introducción tardía mientras el Madrid buscaba un gol ganador. Apenas involucrado. 

    Álvaro Carreras (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer impacto. 

    Gonzalo García (N/A):

    No tuvo tiempo para hacer impacto. 

    Xabi Alonso (5/10):

    Rotó un poco, haciendo cambios en el lateral izquierdo y en el centro de la defensa. Su equipo estuvo un poco falto de brillo y poco convincente en ambos extremos. 

