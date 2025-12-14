Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Real Madrid contra Alaves: Un Kylian Mbappé sobrehumano y un Rodrygo resurgente alivian la presión sobre Xabi Alonso mientras los Blancos logran una victoria vital

El Real Madrid tuvo mucho el balón en las primeras etapas, pero admitidamente poco que mostrar. Si este era realmente el partido para salvar el trabajo de Xabi Alonso -como muchos lo habían presentado-, entonces la intención no parecía realmente estar allí. Kylian Mbappé básicamente cambió eso por sí solo. En el momento en que Madrid tuvo algo de espacio en ataque, aprovecharon. Mbappé recibió el balón en la izquierda, se cortó por dentro entre dos hombres y marcó para darles una ventaja de 1-0.

Casi lo echaron a perder en la segunda mitad. Un error defensivo permitió a Carlos Vicente correr por detrás y remató superando a un indefenso Thibaut Courtois. Pero cuando todo parecía perdido, Rodrygo dio un paso adelante. Vinicius Jr se lanzó por la izquierda, cruzó al centro, y su compatriota brasileño remató para su primer gol en La Liga desde enero. Debería haber habido otro poco después cuando Gonzalo García erró un pase hacia un Mbappé completamente abierto. Brahim Díaz también falló al final del partido.

Esta fue otra actuación descuidada de Madrid, y aún no han establecido una verdadera identidad bajo Alonso. Aún así, es un resultado que alivia la presión sobre el español y mantiene al Real a cuatro puntos de los líderes de La Liga, el Barcelona.

GOAL califica a los jugadores del Real Madrid desde el Estadio de Mendizorroza...

