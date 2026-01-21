Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Slavia Praga: Fermín López anota un doblete mientras Robert Lewandowski compensa un gol en propia puerta, pero la lesión de Pedri arroja una alerta en el emocionante partido de la Champions League

Slavia Praga amenazó con dar la sorpresa al abrir el marcador después de solo 10 minutos. Un córner desde la derecha fue desviado hacia el segundo palo y empujado a la red por Vasil Kusej. Barcelona, sin Lamine Yamal por suspensión, quedó atónito, pero poco a poco se fue metiendo en el partido y empató justo después de la media hora a través de López. Un bonito toque de Raphinha hizo que el balón llegara a Frenkie de Jong, y el holandés deslizó un pase a López para que disparara al primer palo.

López luego añadió un segundo ocho minutos más tarde al recibir mucho tiempo y espacio en el borde del área. El centrocampista tuvo tiempo para dar un par de toques antes de disparar un potente tiro para poner el 2-1. Sin embargo, la ventaja del Barcelona solo duró un par de minutos, ya que fueron superados por otro córner. Stepan Chaloupek pudo correr sin ser marcado hasta el primer palo, con el balón tocando al defensor y a Lewandowski antes de acabar en el fondo de la red de Joan García.

El Barcelona comenzó la segunda mitad con fuerza y logró meter el balón en la red a través de De Jong. Sin embargo, fue anulado por un ajustado fuera de juego de Lewandowski en la jugada previa. Hubo más malas noticias para Barcelona cuando Pedri sufrió una lesión y se vio obligado a salir del campo. Hansi Flick envió a Olmo en su lugar y vio cómo la estrella española tuvo un impacto instantáneo, disparando un excelente tiro al ángulo superior para restaurar la ventaja de Barcelona.

Las sustituciones fueron clave para la victoria, ya que Flick también envió a Marcus Rashford por el inefectivo Bardghji. El jugador cedido por el Manchester United no perdió tiempo en asistir a Lewandowski para rematar desde cerca y conseguir el cuarto gol de la noche para el Barcelona, poniendo fin al desafío del Slavia Praga.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Fortuna Arena...