Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Barcelona contra Real Betis: Ferran Torres, el héroe del hat-trick, se roba el espectáculo y Roony Bardghji aprovecha su oportunidad mientras el equipo de Hansi Flick marca cinco en un partido de infarto

Barcelona aseguró su tercera victoria consecutiva en La Liga al aplastar al Real Betis 5-3 el sábado. Ferran Torres anotó un hat-trick en la primera mitad y Roony Bardghji también marcó en un inicio poco común, mientras que el equipo de Hansi Flick consiguió un resultado que los mantendrá en la cima de la tabla, independientemente de cómo le vaya al Real Madrid contra el Celta de Vigo el domingo.

En unos frenéticos primeros 45 minutos, el Betis se puso al frente después de seis minutos cuando Antony, regresando de una suspensión, aprovechó el disparo bloqueado de su compañero Ez Abde para disparar y vencer al portero del Barcelona Joan García. Sin embargo, en una notable remontada, el delantero español Torres anotó dos goles en apenas dos minutos, y los Blaugrana tomaron una ventaja de 2-1 solo siete minutos después.

Aprovechando una rara oportunidad de impresionar desde el inicio, Bardghji le dio al Barcelona una ventaja de dos goles con un brillante disparo con su pie derecho más débil, antes de que Torres completara su hat-trick con un tiro desde fuera del área que se desvió en el central del Betis Marc Bartra.

Mientras el Betis, ubicado en el quinto lugar, avanzaba en las etapas iniciales de la segunda mitad, al Barcelona se le presentó la oportunidad de poner el 5-1 cuando se les otorgó un penalti por una aparente mano. Sin embargo, aunque las repeticiones mostraron que el disparo del extremo Marcus Rashford golpeó el muslo de Bartra antes de tocar su mano, el Árbitro Asistente de Video (VAR) siguió adelante con la controvertida decisión.

Al ejecutar el posterior penal, la superestrella del Barcelona Lamine Yamal tranquilamente envió el balón a las redes para los hombres de Flick. Sin embargo, justo cuando los visitantes parecían estar encaminándose a otra victoria cómoda - después de las recientes victorias sobre el Alavés y el Atlético de Madrid - concedieron dos goles tarde, ya que Diego Llorente del Betis anotó de cabeza, antes de que el delantero Juan Hernández convirtiera un penalti.

La victoria significa que el Barcelona está ahora cuatro puntos por delante del segundo lugar Real, que buscará cerrar la brecha cuando reciban al Celta en el Santiago Bernabéu.

GOAL califica a los jugadores del Barcelona desde el Estadio La Cartuja...

    Portero y Defensa

    Joan García (5/10):

    Superado por Antony cuando el Betis rompió el empate, el portero pudo hacer poco para evitar los goles de Llorente y Hernández.

    Jules Koundé (5/10):

    Mantuvo a Antony en posición correcta cuando el Barcelona quedó atrás, el internacional francés se redimió al asistir en el primer gol de Torres. Sin embargo, el defensor pasó de villano a héroe y de vuelta a villano al conceder un penalti al final.

    Pau Cubarsí (6/10):

    El joven defensor fue ordenado y seguro en la posesión, aunque el astuto delantero del Betis, Hernández, le dio mucho en qué pensar defensivamente.

    Gerard Martín (6/10):

    Al igual que su compañero de defensa central Pau Cubarsi, el jugador de 23 años tuvo que estar atento a Hernández del Betis y, en su mayor parte, lo logró.

    Alejandro Baldé (5/10):

    Recibió un duro desafío al principio, el lateral izquierdo pudo completar la primera mitad antes de ser reemplazado en el descanso.

    Centrocampo

    Eric García (6/10):

    Operando en el mediocampo, el hombre polivalente fue, como se esperaba, confiable, cubriendo las espaldas de las estrellas delanteras del Barcelona.

    Pedri (8/10):

    Comenzando apenas su segundo partido tras su regreso de una lesión, el astro español estuvo típicamente excelente, registrando asistencias para el tercer y cuarto gol del Barcelona.

    Roony Bardghji (9/10):

    Recibiendo una rara titularidad por parte del entrenador Flick, el centrocampista aprovechó su oportunidad de manera magistral, registrando la pre-asistencia y asistencia para los dos primeros goles de Torres, antes de anotar el tercer gol del Barcelona.

    Ataque

    Lamine Yamal (8/10):

    Asociándose brillantemente con Bardghji - los dos zurdos causando todo tipo de problemas al Betis por la derecha - el prodigio luego anotó el quinto del Barcelona desde el punto de penalti.

    Ferran Torres (9/10):

    ¿Debería considerarse al exjugador del Manchester City como el delantero principal del Barcelona? El delantero ha marcado ahora 11 goles en La Liga, consiguiendo un triplete decisivo con solo cinco disparos.

    Marcus Rashford (6/10):

    En una actuación bastante discreta, el delantero jugó un papel clave en el polémico penalti del Barcelona, ya que su disparo se desvió en la mano de Bartra. También tuvo una gran oportunidad de marcar al final pero falló el objetivo.

    Suplentes & Entrenador

    Andreas Christensen (6/10):

    Sustituyendo a Alejandro Balde en el descanso, el defensor estuvo sólido, aunque no espectacular, en la segunda mitad.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Ingresó poco después de la hora de juego, el centrocampista de los Países Bajos estuvo tranquilo en la posesión, completando el 88 por ciento de sus pases.

    Marc Bernal (6/10):

    Disfrutó de más minutos tras su regreso de una lesión, el joven - al igual que su compañero de mediocampo Frenkie de Jong - estuvo compuesto con el balón.

    Fermin López (5/10):

    Otro suplente en la segunda mitad, al joven de 22 años le resultó difícil dejar su marca mientras el Betis representaba una amenaza constante.

    Hansi Flick (8/10):

    Al incluir a Bardghji desde el principio, el alemán observó cómo el internacional sueco - operando como un número 10 - recompensó la confianza de su entrenador con una actuación destacada.

