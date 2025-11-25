Antony se disculpa con los aficionados del Real Betis por la tarjeta roja tras una patada fallida que dejó a un rival retorciéndose de dolor

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha visto un crecimiento considerable en Antony, quien rechazó al Bayern Múnich en verano para volver a Los Verdiblancos, desde que llegó en calidad de préstamo del Manchester United el pasado enero. Su rendimiento en la segunda mitad de la temporada pasada fue suficiente para que el Betis reorganizara sus finanzas para facilitar un traspaso permanente y Pellegrini comentó en septiembre lo contento que está con los resultados.

"Ha madurado significativamente, está trabajando muy duro en los partidos, con y sin el balón, con carreras de 40 metros, cambios en el frente, entrando al área, trabajando en la recuperación," dijo en ese momento el exentrenador del Manchester City y del West Ham. "Y eso es lo que le ha ayudado a compensar parte de esa falta de precisión.

"Hablé con él antes de que viniera al Betis. Me dijo que no jugaba porque no estaba contento, pero también tenía muchas quejas sobre lo que había hecho. Quería venganza, y aquí en el Betis, creo que la tuvo, y lo hizo de la manera que sabemos que puede hacerlo, porque no es fácil para ti jugar como un jugador de 100 millones. Y Antony es un jugador muy bueno. Estoy absolutamente seguro de que este es un gran momento para él aquí en el Betis para ayudar a mejorar su carrera."