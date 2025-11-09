AFP
'Sueña en grande' - Antony apunta a inspirar a los jóvenes y demuestra que todo es posible tras su fracaso en el Manchester United
Antony se convierte en el nuevo héroe del Betis
Cuando Antony llegó al Manchester United procedente del Ajax en agosto de 2022 por una sorprendente cifra de 94,7 millones de euros, las expectativas en Mánchester eran enormes. Sin embargo, el sueño se convirtió rápidamente en frustración. Durante dos temporadas, apenas sumó 12 goles y cinco asistencias en 96 partidos, luchando por justificar su elevado precio en medio de críticas constantes y presión mediática. Lo que siguió fue un período de desconexión total, tanto profesional como personal.
La segunda mitad de la temporada 2024-25 la pasó cedido en el Real Betis. Tras un destacado rendimiento en España, Antony regresó a Old Trafford el verano siguiente, solo para descubrir que no entraba en los planes de Rúben Amorim. Incluso fue incluido en la llamada “escuadra bomba” junto a otros jugadores marginados como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho.
Su pesadilla terminó finalmente el último día del mercado de fichajes, cuando el Betis lo fichó de manera permanente. Esta temporada, el brasileño de 25 años ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, anotando seis goles y repartiendo dos asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más destacados del club.
El extremo anima a los jóvenes a 'soñar en grande'
Antony recibió el premio Paloma de Plata de la Escuela de Cultura de Paz en Sevilla, de manos del exdirector deportivo del Sevilla, Monchi. Tras recibir el reconocimiento, la estrella brasileña declaró:
“Sueña en grande. He pasado por mucho y hoy estoy bien, estoy feliz. He vivido un proceso, y si puedo dar un consejo a todos los niños, es que siempre sueñen muy en grande, porque todo es posible. Yo soy la prueba viviente de ello y estoy muy orgulloso del hombre que soy, del padre que soy. Espero que mi historia sirva de inspiración para muchas personas; estoy muy orgulloso de recibir este premio.”
¿Fue maltratado Antony en el Manchester United?
Recientemente, Antony declaró a El Desmarque que, durante su difícil etapa en la Premier League, en ocasiones se sintió irrespetado en Mánchester. El extremo brasileño explicó: “Fueron meses muy duros en Inglaterra, más de 40 días en el hotel, entrenando por separado… Siento que me faltaron al respeto, pero ese no es el punto. No quiero crear controversia; así es la vida. Estoy muy agradecido con el club; hubo momentos malos, pero también buenos, con dos títulos. Mi familia viajó a Sevilla cuatro o cinco días antes de que se concretara el acuerdo; ya tenía la casa alquilada.
Solo mi familia sabe lo difícil que fue estar allí, entrenando por separado. Pero sabía que este momento increíble estaba por llegar. Por supuesto, tenía miedo de que no sucediera al final, pero esperé porque tenía mucha fe. Ahora, con más tiempo, hay tantas cosas por hacer y lograr. Tuve problemas para dormir después de ver tanto amor de los fans del Betis; había gente esperando en mi casa a las dos de la mañana.”
El sueño mundialista de Antony
Después de destacar bajo la dirección de Manuel Pellegrini en España, Antony busca ahora regresar a la selección brasileña, con la Copa del Mundo 2026 acercándose rápidamente. El extremo, que participó en el Mundial 2022 en Qatar, está decidido a ganarse un lugar en la lista final de Carlo Ancelotti para viajar a Norteamérica el próximo verano.
En declaraciones a El Desmarque, Antony comentó: “Es un sueño. Jugué en un Mundial, y por supuesto, sueño con jugar en él una segunda vez. Siempre es un orgullo representar a tu país. Voy a seguir trabajando como lo estoy haciendo y espero estar en la selección.”
