¡Antony es intocable! El entrenador del Real Betis se niega a 'rotar' a la estrella brasileña debido a su 'gran forma' después de que el ex extremo del Manchester United los lleve a la victoria en la Europa League
El renacimiento de Antony en el Real Betis.
El Betis está llamando discretamente la atención en Europa. Su victoria por 2-0 sobre el Lyon en La Cartuja los mantuvo invictos en la Europa League, colocándolos con ocho puntos en cuatro partidos y a un paso de la clasificación.
Si hay un jugador que simboliza la campaña europea del Betis, es Antony. Una vez una figura divisiva en el United, el extremo brasileño ha encontrado la redención en Sevilla. En solo siete apariciones en La Liga esta temporada, ha marcado cuatro goles y ha registrado una asistencia, aportando también contribuciones vitales en la Europa League con dos goles y una asistencia en tres partidos.
Pellegrini ha sido claro: el estado de forma actual de Antony lo hace intocable.
“Él y Abde [Ezzalzouli] están en gran forma, por eso los rotamos menos”, explicó el técnico del Betis. “Los jugadores no tienen problema en jugar los jueves y domingos. Ambos están inspirados y marcando goles. Estoy feliz con el rendimiento del equipo, porque podemos cambiar seis o siete jugadores y el equipo sigue igual.”
El reciente doblete de Antony contra el Mallorca, incluyendo un disparo de larga distancia y un elegante disparo curvado hacia la esquina lejana, mostró la confianza que una vez definió sus primeros días en el Ajax. Además, el hecho de que Antony se perdió la mayor parte de la pretemporada con el Betis y aún así puede encajar perfectamente y rendir a este nivel, proporciona más razones por las cuales Pellegrini lo considera un componente vital del once inicial.
- Getty Images Sport
El Betis sigue adelante mientras el plan de Pellegrini da resultados
Para el entrenador Pellegrini, fue más que otra victoria de fase de grupos, ya que reflejó el equilibrio táctico del equipo, la profundidad del plantel y la aparición de Antony como el nuevo motor ofensivo del Betis al anotar su segundo gol consecutivo.
"Fuimos muy sólidos", dijo Pellegrini en una entrevista posterior al partido. "Tuvieron muy pocas ocasiones en nuestra portería y eran un equipo que había ganado tres partidos en Europa y no había encajado un gol. Un partido muy completo en general.
"Como equipo, funcionamos muy bien, con muchas recuperaciones en la primera mitad. Robamos cuatro balones muy peligrosos y apresuramos nuestra definición. Con los dos goles, volvimos a nuestro ritmo normal y la segunda mitad fue tranquila, dominando el juego y tratando de encontrar el tercer gol."
La compostura y el enfoque estructurado característicos del entrenador chileno han dado al Betis tanto resiliencia como ritmo, las cualidades que les han eludido en campañas europeas pasadas.
El Betis prospera bajo la dirección de Pellegrini
Bajo el mando de Pellegrini, el Betis ha adoptado una identidad basada en la paciencia y la precisión. Su campaña en la Europa League ha presentado resultados sólidos - un empate 2-2 contra Nottingham Forest y una victoria 2-0 sobre Lyon - construidos sobre la posesión controlada y una defensa disciplinada, con solo dos goles encajados en cuatro partidos.
Antony prospera en este esquema. Operando en el ala derecha, estira las defensas, presiona alto y enlaza el juego con rápidos toques de primera, las características exactas que valora Pellegrini. Sus 13 oportunidades creadas subrayan un creciente instinto de creación de juego, mientras que sus contribuciones defensivas ayudan a mantener la forma cuando el Betis no tiene la posesión.
Con el Betis apuntando a terminar entre los ocho primeros para evitar la ronda de playoffs de febrero, la influencia de Antony podría ser la diferencia entre otra carrera respetable y una competencia genuina. Su química con el delantero como Cédric Bakambu y el extremo Abdessamad Ezzalzouli añade más fluidez al ataque en evolución del Betis.
- AFP
¿Puede el Betis ganar un trofeo esta temporada?
La cesión de Antony en el Betis se está convirtiendo rápidamente en uno de los arcos de redención más exitosos del fútbol europeo reciente. Después de luchar por adaptarse en Old Trafford, donde logró solo 12 goles en dos temporadas de la Premier League, el brasileño ha recuperado tanto la confianza como la consistencia en España.
Para el Betis, es un resurgimiento oportuno. Los hombres de Pellegrini se sientan cómodamente en la mitad superior de La Liga y ahora están entre los caballos oscuros en la Europa League. La confianza del entrenador en Antony ha sido recompensada con productividad, tasa de trabajo y profesionalismo, cualidades que una vez fueron cuestionadas en Inglaterra.
A medida que avanza la temporada, el desafío de Antony será mantener este nivel, convirtiendo destellos de brillantez en fiabilidad a largo plazo y con la herida de la temporada pasada aún fresca tras la derrota en la final de la Conference League contra el Chelsea, Pellegrini y compañía no dejarán piedra sin mover para hacer de esta temporada una productiva, logrando algunos trofeos en el camino.