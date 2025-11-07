Antonio Rudiger toma una decisión sobre el contrato con el Real Madrid mientras se alinean ofertas para el exdefensor del Chelsea
La recuperación de Rüdiger frena el diálogo sobre el contrato
Rudiger y el Madrid habían iniciado conversaciones preliminares sobre una renovación de contrato, pero las conversaciones están ahora en pausa, según un informe del medio español Marca.
El contrato actual del jugador de 32 años en el Santiago Bernabéu expira al final de la temporada y las conversaciones iniciales entre el club y los representantes del jugador supuestamente comenzaron hace varios meses, con cifras financieras ya sobre la mesa y un deseo mutuo de llegar a un acuerdo. Sin embargo, estas negociaciones se han pospuesto mutuamente tras la lesión muscular que el internacional alemán sufrió a finales de septiembre.
La decisión de detener las negociaciones se tomó de común acuerdo, con ambos, el jugador y el club, sintiendo que no era el momento adecuado para finalizar cifras mientras Rudiger se enfoca en su recuperación.
El internacional alemán con 81 partidos ha estado fuera de acción durante meses debido a una lesión en el isquiotibial que requirió cirugía, y se espera su regreso a mediados de diciembre de 2025.
La hoja de ruta establecida, según Marca, es reanudar el diálogo a principios de 2026. Este reinicio está condicionado a que Rudiger regrese a la acción del primer equipo y demuestre que su nivel físico sigue siendo el de un "pilar indisputable" para la defensa de Carlo Ancelotti.
El club inició las conversaciones hace meses, señalando su intención de mantener al exjugador del Chelsea como una parte importante de su proyecto deportivo.
- (C)Getty Images
La postura del defensor es clara ante el interés externo
El informe añade que el deseo de Rüdiger es inequívocamente continuar en el Real Madrid. Se dice que está contento con el proyecto, su papel en el equipo y su vida en la capital española.
Esta postura firme se mantiene a pesar de que el defensor no carece de pretendientes. Se informa de un interés significativo desde Arabia Saudita, con clubes preparados para presentar una oferta "económicamente potente" que superaría los términos financieros que Madrid puede ofrecer.
Además, su antiguo club, el Chelsea, supuestamente no ha cerrado la puerta a un posible regreso. Se dice que el equipo de la Premier League, al que Rüdiger dejó en una transferencia libre en 2022, mantiene una relación cordial con su entorno.
A pesar de estas opciones lucrativas y familiares, la prioridad de Rüdiger sigue siendo clara: continuar vistiendo de blanco en el Real Madrid.
'Lo haría de nuevo': Rüdiger sobre jugar con dolor
La actual lesión de isquiotibiales de Rüdiger sigue a un periodo arduo de dos años en el que jugó casi constantemente para el club y la selección. El informe señala que el defensa previamente jugó con "mucho dolor" debido a un problema de menisco, resaltando su compromiso.
En una declaración reciente sobre su recuperación, Rüdiger fue claro acerca de su frustración y su enfoque.
"No hay nada que odie más que estar lesionado. Regresaré pronto," dijo. "Necesitaba este tiempo porque la pretemporada después del Mundial de Clubes fue muy corta. Necesito un poco más de tiempo. Estoy deseando volver pronto. Necesitaba este tiempo para desconectar, tanto mental como físicamente. Estoy feliz de estar de regreso."
Reflexionando sobre su decisión de jugar a pesar del malestar previo, Rüdiger fue desafiante sobre su mentalidad.
"Lo que pasó fue una locura. Pero lo volvería a hacer si fuera necesario," afirmó. "Estaba con dolor, pero así soy yo. Siempre quiero ayudar, y aún podía esprintar. Por eso dije, '¿Por qué no?' Lo haría de nuevo."
La jerarquía del Bernabéu valora el liderazgo
El interés de Madrid en retener al jugador de 32 años va más allá de su agresividad en el campo y sus atributos defensivos. Al parecer, el cuerpo técnico del club lo valora como un "líder actual y un referente" para los jugadores más jóvenes de la plantilla.
Su impacto no solo se mide en entradas exitosas, sino también en su liderazgo y carácter. Marca destaca que Rüdiger es considerado un mentor natural dentro del vestuario. Ha forjado una relación de "hermano mayor" con el emergente defensa central Dean Huijsen, ayudando activamente al joven a integrarse y a comprender las altas exigencias de jugar en el Real Madrid.
Esta influencia fuera del campo se ve complementada por su estabilidad personal. Rüdiger se describe como estando en un momento de "plenitud personal". Se le reporta feliz en Madrid, residiendo en La Finca con su familia, que está completamente adaptada a la vida en la ciudad. Es una figura popular y respetada en el vestuario, y el club ve esta satisfacción como un factor significativo en su deseo de asegurar su continuidad.
- Getty
¿Qué sigue? La remodelación defensiva del Madrid y el difícil futuro de Alaba
La situación contractual de Rudiger se está desarrollando en el marco de una renovación defensiva más amplia en Madrid. El club está planificando activamente para el futuro, con la aparición de Huijsen siendo una parte clave de ese proceso.
Además, el club supuestamente tiene la intención de fichar otro defensa central de primer nivel la próxima temporada para reforzar la línea defensiva. Informes en España han sugerido que Ibrahima Konate del Liverpool es considerado el objetivo "mejor posicionado" para ese puesto.
A pesar de estos planes para nuevas incorporaciones, Marca aclara que el nombre de Rudiger todavía "figura en los planes principales" a medio plazo. El club cree que su experiencia y liderazgo son vitales para hacer el puente de transición a medida que se integran talentos más jóvenes.
El panorama parece menos seguro para el compañero defensor de Rudiger, David Alaba. El contrato del austriaco también vence en 2026, pero sus persistentes problemas de lesiones han obstaculizado gravemente su continuidad. A día de hoy, la renovación de Alaba se considera "muy complicada" por el club.
Mientras las negociaciones formales para Rudiger están en espera, su continuidad está lejos de ser descartada. Las bases económicas para un nuevo acuerdo ya están sobre la mesa, esperando el momento en que ambas partes puedan reunirse nuevamente a principios de 2026, siempre y cuando la recuperación del defensor confirme que ha vuelto a su mejor nivel.