Antonela Roccuzzo presume el enorme regalo de San Valentín que le hizo Lionel Messi
Roccuzzo destaca el lado más tierno de Messi
Lejos de los focos, Messi invitó a su esposa Roccuzzo a cenar y le hizo regalos el día de San Valentín, y sus románticos gestos se hicieron rápidamente virales. Messi es conocido por llevar una vida privada, y el 14 de febrero no fue una excepción, ya que el ganador de la Copa del Mundo de 2022 celebró la ocasión con detalles sencillos pero efectivos para expresar su afecto.
Roccuzzo dejó entrever el lado más tierno de Messi al compartir en Instagram fotos de la pareja cenando, unas fresas cubiertas de chocolate con una etiqueta que decía «LOVE» y una vista de la playa de Miami.
Además, Roccuzzo mostró el enorme oso de peluche que recibió de Messi el día de San Valentín.
Roccuzzo y Messi se casaron en 2017.
Messi y Roccuzzo son novios desde la infancia y llevan casados casi 10 años, tras dar el «sí, quiero» en Rosario, Argentina, en junio de 2017. Roccuzzo ya no es considerada solo la esposa de Messi, sino que se ha convertido en la imagen famosa de Anastasia Beverly Hills.
Anastasia Soare, fundadora de la marca, conoció a Roccuzzo en una fiesta de Victoria Beckham y la describe como una mujer moderna.
«Lo que hace que Antonela sea tan atractiva es su equilibrio. Es una madre dedicada, una gran compañera y una persona íntegra», dijo Soare.
En una entrevista con ELLE, Roccuzzo dio algunas pistas sobre la vida de su marido, Messi. Hablando sobre nutrición, dieta y recuperación, dijo: «Mi marido tiene que estar siempre a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No bebemos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo va de la mano: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida».
«Soy más raro que la mierda», dice Messi.
Messi ya ha hablado anteriormente sobre su vida privada y lo mucho que valora su intimidad, tal y como declaró el verano pasado. «Obviamente, cuando entro en mi casa, con mi familia, intento ser un padre normal, un marido normal, como cualquier otra persona, asumiendo las responsabilidades que todos tenemos, como padre, como marido, y ser una persona normal», afirmó Messi.
«Estoy por encima de todo lo demás que me sucede, la fama [y] el reconocimiento, que puedo tener fuera. Dentro de mi casa, soy una persona muy normal, como cualquier otra. Disciplino a los niños, les pongo límites, juego y comparto con ellos, con mi mujer, y también vivo una vida muy normal».
El internacional argentino también afirmó que es un poco raro, y anteriormente declaró a Marca: «Soy más raro que la mierda. Me gusta mucho estar solo, disfruto estando solo. El desorden en casa con los tres niños corriendo por todas partes acaba saturándome y me gusta tener un momento de soledad. Soy muy estructurado, si tengo el día organizado de cierta manera y en medio ocurre algo que lo cambia todo para mí».
¿Messi participará en la Copa del Mundo?
Messi fue decisivo para el Inter Miami la temporada pasada, cuando los Herons ganaron la MLS Cup en diciembre. El equipo de Javier Mascherano venció al Vancouver Whitecaps por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, gracias a un gol en propia puerta de Edier Ocampo, un tanto de Rodrigo De Paul en la segunda parte y un gol de Tadeo Allende en los últimos minutos, que confirmaron la victoria de la franquicia de Miami.
Sin embargo, aún está por ver si Messi jugará con Argentina en el Mundial a finales de este año. Al jugador de 38 años se le preguntó anteriormente si jugaría con los actuales campeones, a lo que respondió: «Espero poder estar allí. Ya he dicho antes que me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en directo, pero será especial. El Mundial es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente».
Y sobre las conversaciones con el seleccionador Lionel Scaloni, añadió: «La verdad es que hemos estado hablando de ello. Él lo entiende y lo hemos discutido mucho. Siempre me dice que le gustaría que estuviera allí en cualquier función. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo».
Mientras tanto, la temporada 2026 de la MLS comienza el próximo fin de semana, con el Inter Miami buscando defender su título de la MLS Cup.
