Getty Images
Traducido por
Anthony Gordon se une a Harry Kane en el exclusivo club de la Liga de Campeones tras sus últimos goles con el Newcastle
Gordon marca cuatro goles y el Newcastle se impone con facilidad en Bakú.
Dada la irregularidad del Newcastle a lo largo de la temporada 2025-26 hasta el momento, se esperaba que el viaje del miércoles a Azerbaiyán fuera algo complicado, ya que los Magpies buscaban comenzar con fuerza la ronda eliminatoria de los play-offs.
Sin embargo, la primera parte resultó ser un auténtico paseo para los visitantes, que se adelantaron en el minuto 3 cuando Gordon marcó su primer gol de la noche con un buen remate. Malick Thiaw pronto marcó de cabeza el 2-0 antes de que los locales se vinieran abajo justo antes de la media hora.
Gordon transformó con confianza un penalti en el minuto 32 y, poco después, corrió solo hacia la portería para marcar el 4-0. El equipo de Howe volvió a recibir un penalti, y Gordon volvió a marcar, superando al desorientado portero Mateusz Kochalski.
- Getty Images
Kane se une a su compatriota en el club de goleadores de la UCL
Gracias a sus hazañas goleadoras, Gordon se ha unido al capitán de Inglaterra, Kane, en un club exclusivo en lo que respecta a goles en Europa. Kane se convirtió en el primer jugador inglés en marcar nueve o más goles en una sola temporada de la Liga de Campeones cuando anotó 11 veces la temporada pasada, pero Gordon ahora forma parte de ese grupo gracias a sus esfuerzos del miércoles por la noche. Aunque el jugador de 24 años ha tenido dificultades en la Premier League esta temporada, con solo tres goles, la historia ha sido completamente diferente en los partidos continentales.
El exjugador del Everton comenzó marcando en la derrota por 2-1 del Newcastle ante el Barcelona, a lo que siguió un doblete en la goleada por 4-0 al Union Saint-Gilloise y otro gol en la clara victoria por 3-0 contra el Benfica.
Tras dos partidos sin marcar, Gordon volvió a ver puerta en los encuentros consecutivos contra el Bayer Leverkusen y el PSV Eindhoven, pero no logró marcar en los 23 minutos que jugó tras salir desde el banquillo en el empate 1-1 contra el París Saint-Germain en el último partido de la fase de liga del Newcastle.
Gordon bate el récord de Shearer en el Newcastle
Gracias a todos esos esfuerzos, Gordon también ha batido el récord de Alan Shearer de más goles en una temporada de la Liga de Campeones con los Magpies y el de más goles de un inglés con un club inglés en una campaña.
Además, es el segundo jugador en la historia de la Liga de Campeones en marcar cuatro goles en la primera parte de un partido, siendo Luiz Adriano el primero gracias a una exhibición magistral con el Shakhtar Donetsk contra el BATE Borisov en octubre de 2014.
- Getty Images Sport
El Newcastle se clasifica para octavos de final antes del regreso de la Premier League
Tras arrollar al Qarabag en la primera vuelta, el Newcastle se encuentra ahora en una posición inmejorable para alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones, incluso antes de disputar el partido de vuelta. Tendrá que volver a dar lo mejor de sí mismo en la siguiente ronda, suponiendo que consiga pasar, ya que se enfrentará al Chelsea o al Barcelona por un puesto en cuartos de final.
Mientras tanto, el próximo fin de semana el Newcastle volverá a la Premier League con el objetivo de mejorar su actual décima posición. Sin embargo, le espera una difícil tarea, ya que el Manchester City de Pep Guardiola le espera en el Etihad Stadium el sábado por la noche. El Newcastle tiene un pésimo historial como visitante en el campo del City, ya que su última victoria allí se remonta a 2014, en la Copa de la Liga, por 2-0. Su último triunfo en la Premier League fue en 2000, cuando Shearer marcó el único gol del partido.
Anuncios