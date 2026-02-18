Anthony Gordon se une a Harry Kane en el exclusivo club de la Liga de Campeones tras sus últimos goles con el Newcastle

Dada la irregularidad del Newcastle a lo largo de la temporada 2025-26 hasta el momento, se esperaba que el viaje del miércoles a Azerbaiyán fuera algo complicado, ya que los Magpies buscaban comenzar con fuerza la ronda eliminatoria de los play-offs.

Sin embargo, la primera parte resultó ser un auténtico paseo para los visitantes, que se adelantaron en el minuto 3 cuando Gordon marcó su primer gol de la noche con un buen remate. Malick Thiaw pronto marcó de cabeza el 2-0 antes de que los locales se vinieran abajo justo antes de la media hora.

Gordon transformó con confianza un penalti en el minuto 32 y, poco después, corrió solo hacia la portería para marcar el 4-0. El equipo de Howe volvió a recibir un penalti, y Gordon volvió a marcar, superando al desorientado portero Mateusz Kochalski.