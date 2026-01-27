Ángel Di María admite que Cristiano Ronaldo está por delante de Lionel Messi 'en términos de profesionalismo por mucho' y saluda el hambre de su ex compañero del Real Madrid por ser el GOAT
Revelado: El único ámbito en el que Ronaldo supera a Messi
El veterano delantero Di María pasó cuatro años trabajando junto al astro portugués Ronaldo en el Santiago Bernabéu entre 2010 y 2014. Disfrutó de la gloria de la Liga y la Liga de Campeones durante ese período, con las muchas cualidades de CR7 siendo presenciadas de cerca.
El sudamericano dijo a AS cuando se le preguntó si jugar con Ronaldo dejó una impresión duradera: “Sí. En términos de profesionalismo, Cris es el número uno por lejos. Su ética de trabajo, su capacidad para mantener su nivel, su esfuerzo constante por ser el mejor mientras competía con Leo fue verdaderamente encomiable, pero coincidió con la era de Messi, lo que complicó significativamente su objetivo.”
- Getty/GOAL
Debate sobre el GOAT: Por qué Di María considera a Messi el mejor
Ronaldo ha logrado ganar cinco Balones de Oro, pero ha visto que esos esfuerzos se ven eclipsados por la colección de ocho Balones de Oro de Messi. Ambos hombres siguen en plena forma, en Al-Nassr e Inter Miami respectivamente, y tienen asegurados sus lugares entre los mortales.
Di Maria siempre ha colocado a Messi en la cima de cualquier clasificación de todos los tiempos y reiteró esa postura al ser presionado sobre por qué su compatriota supera al eterno rival Ronaldo: “Cris fue todo trabajo duro y esfuerzo para ser el número uno, pero Messi, tomando mate en el vestuario, luego mostró que tenía un don de Dios para ser el mejor.”
El exjugador y entrenador argentino Cesar Luis Menotti dijo una vez que Di Maria merecía estar junto a Messi y Diego Maradona en cualquier debate sobre los mejores jugadores de Argentina.
Di Maria dijo sobre esa elevada consideración: “En ese momento, estaba muy agradecido con Cesar por esas palabras, pero ni siquiera estaba cerca de ellos porque ambos pertenecían a un mundo diferente. Fue un cumplido muy amable, y no conocía a Menotti cuando lo dijo. Cuando lo vi, le agradecí en persona, pero sé que no es así realmente y que estoy muy lejos de ambos.”
Di María considera a Mbappé el mejor jugador del mundo
Di Maria, al igual que Messi y Ronaldo, aún no ha colgado las botas. A los 37 años de edad, ha regresado a sus raíces en Rosario Central. Todavía sigue de cerca cómo le va a todos sus antiguos clubes.
El Real Madrid siempre atraerá mucha atención, y se considera que actualmente tienen al mejor jugador del mundo en sus filas, con el delantero internacional francés Kylian Mbappe, esperado para ganar un Balón de Oro en algún momento.
Preguntado por su opinión sobre Mbappe, la leyenda blanca Di Maria dijo: “Kylian ha estado entre los mejores del mundo durante años. Los títulos de equipo ciertamente influyen en los premios individuales, pero él demuestra cada día que está entre los grandes y hoy es el mejor. Cuando encontró su estilo de juego, se convirtió en un factor decisivo.”
- AFP
Por qué Di María no será persuadido para salir de su retiro internacional
Mbappe estará en otra final de la Copa del Mundo este verano, con Messi y Ronaldo también siendo candidatos para figurar en ese evento. Di Maria no estará allí, habiendo anunciado su retiro internacional en 2024, y no tiene remordimientos.
Dijo, con Luka Modric siendo otro veterano que se prepara para jugar al más alto nivel más allá de sus 40 años: “No es que no quiera, es que creo que he completado un ciclo. He logrado todo lo que quería, hay una generación joven que viene detrás de mí, y creo que era el momento de dejarlo.
“Después del Mundial de Qatar, ya había tomado la decisión, y los chicos me convencieron para jugar en la última Copa América. Terminó como un sueño, con nosotros convirtiéndonos en campeones, y fue mi momento. Ahora es el turno de alguien más.”
La Copa del Mundo 2026 - que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México - comenzará el 11 de junio. Di Maria será un observador interesado mientras la corona mundial que ayudó a Argentina a asegurar en 2022 vuelve a estar en juego.