Andre Onana responde a los elogios de Pep Guardiola en medio de su regreso a la forma durante su préstamo en Trabzonspor
De marginado en Old Trafford a héroe en Turquía
La mudanza de Onana a Trabzonspor sorprendió, ya que el club terminó solo séptimo en la Superlig turca la temporada pasada y no logró clasificar para Europa. Sin embargo, con las ventanas de transferencia cerradas en la mayor parte de Europa y las oportunidades disminuyendo rápidamente, el jugador de 29 años vio Turquía como su último salvavidas. Su confianza finalmente se rompió irreparablemente cuando Altay Bayindir lo reemplazó entre los postes, seguido de la decisión del United de fichar a Senne Lammens. Fue un mensaje claro de que sus días en Old Trafford estaban contados.
El raro cumplido de Guardiola aún resuena
Uno de los mayores elogios a Onana vino una vez de Guardiola, cuando todavía jugaba con el Inter. Antes de la final de la Liga de Campeones en 2023, el técnico catalán le dijo a Thierry Henry en CBS Sports que el estilo del Inter estaba fuertemente influenciado por su portero.
"Cuando haces un cambio de juego, es más difícil contra una defensa de cinco porque tienen más amplitud y están más dispersos," dijo Guardiola. "Pero no es solo la estructura de tener esos números lo que hace difícil al Inter. El portero, Onana, hace que sea realmente difícil desplegar una presión alta en su contra. No puedes presionar al portero adecuadamente. Son maestros en mantener el balón, hasta los atacantes: como Lautaro [Martínez], [Edin] Dzeko y [Romelu] Lukaku.
"Por la forma en que juegan, con la presión alta, Onana es un portero excepcional para tomar la posición y construir juego. Realmente, realmente bueno. Por eso tienes que pensar en lo que tienes que hacer. Con el balón, el Inter es muy, muy bueno, por eso están en la final de la Liga de Campeones. Tenemos un gran respeto y admiración por cómo juegan, pero tenemos que encontrar una manera de vencerlos."
Los pies de Onana firmemente arraigados al suelo
Desde que se unió a Trabzonspor el mes pasado, Onana ha empezado con muy buen pie. Su reciente actuación contra Eyupspor fue espectacular, ya que registró cuatro paradas críticas, un 86 por ciento de precisión en los pases, y exudó un aire de mando que ha silenciado a sus críticos. La cuenta oficial de X del club incluso compartió un gráfico atrevido etiquetándolo como "El Muro", un apodo que está ganando rápidamente entre los aficionados. Sin embargo, Onana no se deja llevar.
"La mayoría de las veces, lo importante para mí es intentar hacer lo mejor para el equipo," dijo. "Si tengo que crear una jugada, la analizo primero. ¿Están los oponentes presionando, están presionando con sus extremos, están presionando con sus delanteros, o están sus defensas centrales adelantándose? Estas son las cosas que necesito ver cuando tengo el balón."
Onana explicó que su enfoque al ser portero está basado en el análisis al responder a los elogios previos de Guardiola.
"Observo cómo se mueven los oponentes y luego miro las opciones y tomo mi decisión," añadió. "Por supuesto, siempre es genial escuchar un comentario así de Pep Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol. Pero como siempre digo, la mayoría de las veces, son mis compañeros de equipo quienes me dan las opciones cuando estoy construyendo el juego. Si me ayudan, el trabajo se ve mucho mejor."
¿Movimiento permanente al Trabzonspor en consideración?
Si bien el resurgimiento de Onana ha provocado alegría en Trabzonspor, su futuro a largo plazo sigue siendo incierto. El contrato de cesión se extiende hasta junio de 2026, pero el United no incluyó una opción de compra. Eso significa que si Trabzonspor quiere hacer permanente su estadía, tendrán que negociar desde cero. Si Onana mantiene su forma actual, su valor de mercado se disparará, probablemente empujándolo más allá del alcance de Trabzonspor, cuyo récord de transferencia es de solo €7 millones. Pero si su rendimiento vuelve a caer, el United podría verse obligado a venderlo barato, asumiendo una pérdida económica masiva. Pero la verdadera prueba del renacimiento de Onana llegará rápidamente este fin de semana, con Trabzonspor enfrentándose al vigente campeón de la Superlig, Galatasaray, en Estambul.