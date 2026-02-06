AFP
América deja atrás la sequía goleadora y encara a Monterrey en plena transición sin Fidalgo
El inicio de torneo para el América ha estado lejos de la imagen dominante que el club construyó en temporadas recientes. Antes de la Jornada 5, las Águilas atravesaron una racha inesperada de 305 minutos sin anotar, un dato que encendió cuestionamientos alrededor del funcionamiento ofensivo, la profundidad del plantel y la estabilidad del proyecto deportivo.
Sin embargo, reducir el momento azulcrema únicamente a la falta de gol sería simplificar demasiado el contexto. La sequía coincidió con un periodo de cambios importantes dentro del equipo, marcado por salidas sensibles, ajustes estructurales y la necesidad de reconstruir liderazgos en pleno arranque del campeonato.
Entre todas esas transformaciones, ninguna tan simbólica como la partida de Álvaro Fidalgo, quien dejó al América en la jornada anterior y ni siquiera apareció en la banca durante el duelo frente a Necaxa. Su salida no solo representó la pérdida de un mediocampista titular: significó el cierre emocional de una etapa reciente del club.
Ahora, con los goles reapareciendo y una prueba exigente ante Monterrey en el horizonte, el América vive un momento bisagra: superó la crisis inmediata, pero aún debe demostrar que puede reinventarse.
305 minutos sin gol: una alarma en Coapa
Para un equipo acostumbrado a dominar ofensivamente la Liga MX, permanecer más de tres partidos sin marcar no es un simple tropiezo estadístico: es una señal de alerta competitiva.
Durante esa racha, el América mostró dificultades claras:
• Escasa generación de peligro sostenido.
• Falta de claridad en el último tercio.
• Dependencia de acciones individuales que no terminaban en gol.
El contexto mediático elevó la presión rápidamente. La narrativa externa hablaba de dudas, de un equipo vulnerable y de un inicio que no correspondía a la jerarquía del plantel.
Pero dentro del vestidor el discurso fue distinto. Cristian Borja explicó que la tranquilidad nunca se perdió:
“Siempre estuvimos tranquilos, sabemos el plantel que tenemos y sabíamos que el gol iba a llegar. Obviamente causa un poco de inseguridad por no anotar porque somos un club grande, pero en la interna sabíamos que era cuestión de tiempo”.
Esa distancia entre la percepción pública y la confianza interna suele definir temporadas. En el caso azulcrema, la experiencia reciente en finales y títulos funcionó como sostén emocional.
La salida de Fidalgo: más que un movimiento de mercado
Si la sequía goleadora fue el síntoma visible, la salida de Álvaro Fidalgo fue el movimiento estructural más profundo.
El mediocampista español no solo era titular habitual.
Era:
• Un organizador del juego.
• Un líder silencioso dentro del grupo.
• Un referente futbolístico de la última etapa ganadora.
Su despedida se concretó en la jornada pasada, cuando ya no apareció ni siquiera como opción en el banquillo ante Necaxa. El mensaje fue claro: el ciclo había terminado.
Borja reconoció el impacto emocional, aunque desde una postura madura:
“Sabíamos que podíamos perder un gran jugador como él, que es muy referente para nosotros. Pero esto es fútbol, hay que avanzar. Siempre vamos a apoyar las decisiones de nuestros compañeros”.
La declaración refleja una lógica común en equipos importantes:
la capacidad de asimilar cambios sin romper la estabilidad competitiva.
Aun así, sustituir a Fidalgo no es sencillo. Su lectura del ritmo, su asociación en corto y su influencia en momentos clave no se reemplazan automáticamente. El América necesita una reconfiguración colectiva, no solo un sustituto nominal.
Rafael Veiga y una deuda pendiente en la creación.
En ese contexto aparece el nombre de Rafael Veiga, incorporación que busca ocupar una zona que el América no había logrado llenar desde la salida de Diego Valdés hace un par de torneos.
La comparación no es menor.
Valdés representaba:
• Último pase.
• Gol desde segunda línea.
• Conexión entre mediocampo y ataque.
Desde entonces, el club había convivido con una carencia intermitente de creatividad en esa franja del campo. La llegada de Veiga intenta resolver precisamente esa deuda estructural.
Borja destacó su rápida adaptación:
“Ha llegado muy bien, estamos muy contentos con el compromiso que ha tenido. En pocos días ha mostrado cosas muy buenas y esperamos que nos dé lo que necesitamos”.
La expectativa es alta, pero también realista.
Más que un salvador inmediato, Veiga deberá convertirse en pieza de engranaje dentro de una reconstrucción ofensiva más amplia.
Un América que cambió de rostro
La salida de Fidalgo no fue un caso aislado. El América vivió múltiples movimientos que modificaron la fisonomía del plantel. Aunque la base competitiva permanece, la continuidad colectiva se vio interrumpida. Y en torneos cortos, cada ajuste pesa.
Borja fue claro al deslindar responsabilidades deportivas: “Ese tema le compete a la directiva. Nosotros estamos tranquilos, enfocados en crecer como grupo y en hacer las cosas bien”.
El mensaje transmite serenidad, pero también deja ver una realidad evidente: este América está en transición.
No necesariamente en decadencia. Pero sí en reconstrucción.
La reacción: goles, victorias y orden ofensivo
Tras la racha sin anotar, el equipo comenzó a mostrar señales positivas:
• Regresaron los goles.
• Llegaron resultados favorables.
• Se encadenaron partidos sin recibir anotación.
Son indicadores tempranos de estabilidad, aunque todavía insuficientes para hablar de consolidación.
La clave ahora será convertir la reacción en constancia.
Porque los campeonatos no se ganan saliendo de crisis, sino evitando recaer en ellas.
El contexto de la tabla: urgencia moderada
El duelo ante Monterrey llega con un escenario claro en la clasificación.
América es noveno con 5 puntos, producto de:
• Dos empates
• Una derrota
• Una victoria
Monterrey, en cambio, aparece sexto con 7 unidades, tras:
• Dos triunfos
• Un empate
• Una derrota
La diferencia no es abismal, pero sí suficiente para marcar tendencias.
Mientras Rayados busca consolidarse en la parte alta, las Águilas necesitan acercarse a zona protagónica antes de que el torneo avance demasiado.
Monterrey como prueba de realidad
Más allá de la tabla, Monterrey representa una de las plantillas más poderosas del país. Enfrentarlo en este momento convierte el partido en un examen auténtico del nuevo América.
El encuentro responderá varias preguntas:
• ¿Puede el equipo sostener producción ofensiva tras romper la sequía?
• ¿Quién asumirá el liderazgo creativo sin Fidalgo?
• ¿Qué tan real es la mejoría reciente?
Una victoria enviaría un mensaje contundente:
la crisis quedó atrás.
Una derrota reabriría las dudas.
La mentalidad del vestidor
Uno de los rasgos más llamativos del discurso americanista es la calma.
No hay dramatismo público.
Pero tampoco conformismo.
Borja incluso habló de su futuro personal con esa misma serenidad:
“Estoy muy contento aquí, he crecido mucho y espero seguir ayudando al equipo. Si llegan ofertas, ya se verá, pero ahora estoy enfocado en América”.
La estabilidad emocional suele ser un indicador silencioso de equipos competitivos.
¿Bache temporal o cambio de ciclo?
El debate real alrededor del América no es solo futbolístico, sino estructural.
Dos lecturas conviven:
Mala racha pasajera.
La sequía fue circunstancial.
La reacción confirmará su vigencia.
Inicio de transición
Las salidas marcan cierre de ciclo.
El plantel necesita reconstruirse.
Habrá irregularidad antes de estabilizarse.
Monterrey puede inclinar la interpretación.
Conclusión: el América vuelve a respirar, pero aún no convence
El América llega a la Jornada 5 con una sensación distinta:
• Los goles regresaron.
• La defensa respondió.
• El vestidor transmite calma.
Pero las preguntas profundas siguen abiertas.
La salida de Fidalgo cambió el mapa.
La llegada de Veiga promete soluciones.
La tabla exige reacción.
El conjunto azulcrema ha dejado atrás el silencio goleador.
Ahora debe demostrar que también puede dejar atrás las dudas.
Porque en el América, la calma nunca es suficiente.
Solo los resultados convierten la fe en certeza.
Y Monterrey será la primera gran prueba de esa verdad.
