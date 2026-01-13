Getty Images
Álvaro Arbeloa marca distancia de José Mourinho tras asumir el mando del Real Madrid
Arbeloa asume como nuevo técnico del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso
Alonso fue destituido de su cargo el lunes por la noche, en una decisión que sorprendió al mundo del fútbol. Desde España se informaba que su puesto parecía seguro tras haber llevado al Real Madrid a la final de la Supercopa de España la semana pasada, luego de eliminar al Atlético de Madrid en semifinales antes de caer ante el Barcelona en un vibrante Clásico.
De manera provisional, el Real Madrid ha recurrido a Álvaro Arbeloa. El ex lateral derecho asume el cargo tras seis años de trabajo en las categorías inferiores y en el equipo B del club.
¿El nuevo Mourinho? Arbeloa marca distancia del ‘Special One’
Arbeloa disputó 237 partidos con el Real Madrid a lo largo de su carrera, incluido un periodo de tres temporadas bajo las órdenes de José Mourinho entre 2010 y 2013. Sin embargo, el ahora entrenador ha rechazado las comparaciones entre su estilo y el del ‘Special One’, al insistir en que pretende seguir su propio camino.
En su primera conferencia de prensa, el martes, Arbeloa señaló: “No he hablado con él [Mourinho]. Para mí fue un privilegio haber sido entrenado por alguien que tuvo una gran influencia en mi carrera. Voy a ser Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, pero si intentara ser como Mourinho, fracasaría espectacularmente”.
Y añadió: “He tenido muchos entrenadores y todos fueron muy importantes para mí. Influyeron mucho en mi carrera. Cada uno tiene su manera de ser y uno toma lo mejor de cada uno. Muchos son leyendas que lo han ganado todo en el fútbol. Ojalá pueda hacerlo la mitad de bien que ellos”.
El mensaje de apoyo de Arbeloa a Xabi Alonso
Arbeloa compartió vestuario con Xabi Alonso en el Real Madrid, el Liverpool y la selección española, y reconoció que se puso en contacto con el excentrocampista tras el anuncio del lunes.
“Después de conocer la decisión del club y de Xabi de llegar a un acuerdo para separarse, todos saben que mi relación con él es muy cercana. Por supuesto que hablé con él”, explicó Arbeloa.
Y añadió: “Evidentemente, lo que hablamos quedará entre nosotros. Tengo mucha ilusión por empezar mi primer partido, en el que nos jugaremos mucho. Estoy entusiasmado por tener en mis manos a un equipo de gran calidad y con mucha ambición. Nada afectó en absoluto nuestra relación. Él me deseó lo mejor, igual que yo a él. Tenemos una amistad que está por encima de todo. Le irá muy bien y siempre estaremos juntos”.
¿Qué sigue para el Real Madrid?
El Real Madrid se encuentra actualmente a cuatro puntos del Barcelona en lo alto de LaLiga, mientras que ocupa el séptimo lugar en la clasificación de la Champions League tras las derrotas frente a los clubes de la Premier League, Liverpool y Manchester City. Aun así, Arbeloa mantiene la convicción de que el equipo puede cerrar la temporada en lo más alto.
“Tenemos toda la temporada por delante y estamos en una gran posición en todas las competiciones”, afirmó. “En eso me centro: en tener a todos disponibles, conocernos y trabajar juntos. Lo más importante son los jugadores, que sean felices y disfruten en el campo. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Tenemos la ambición de competir por todo”.
El técnico también subrayó la mentalidad ganadora del club: “Este club se trata de ganar, ganar y volver a ganar. Está en nuestro ADN y es lo que nos ha llevado a llenar las vitrinas de trofeos. Como jugador recibí esos valores en el vestuario; es lo más importante. Ese es mi trabajo, mi obsesión, y lo viviré cada día”.
Arbeloa debutará al frente del Real Madrid este miércoles, cuando el equipo visite al Albacete en la Copa del Rey.
