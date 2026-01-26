Álvaro Arbeloa envía mensaje a Trent Alexander-Arnold y desata rumores sobre su futuro en el Real Madrid

Las lesiones han dificultado la adaptación de Alexander-Arnold entre los ‘Galácticos’ en el Santiago Bernabéu. Desde su debut en el Mundial de Clubes de la FIFA, sus apariciones han sido esporádicas, sumando 11 hasta el 3 de diciembre.

El cambio en el banquillo a principios de 2026, con Xabi Alonso dejando el cargo tras supuestos choques con Vinicius Jr. y Jude Bellingham, tampoco ayudó. Alonso rara vez mostró plena confianza en Alexander-Arnold, aunque en ocasiones destacó su potencial a largo plazo.

Con Álvaro Arbeloa tomando las riendas, surgieron rumores de que habría comunicado al inglés que no entraría en los planes del primer equipo y que debería considerar buscar un nuevo club aprovechando la ventana de enero.