Álvaro Arbeloa destaca la mayor fortaleza de Kylian Mbappé, mientras el entrenador del Real Madrid elogia al «jugador decisivo» antes del enfrentamiento de la Liga de Campeones

Persisten las dudas sobre si la mejor posición de Mbappé sigue siendo en la banda o en el centro, y algunos críticos sugieren que carece del instinto de un nueve natural. Sin embargo, Arbeloa señaló el movimiento del jugador y sus estadísticas como prueba de que está haciendo exactamente lo que se le pide. El entrenador elogió el coeficiente intelectual futbolístico del delantero e insistió en que no hay ninguna crisis de identidad en cuanto al papel del capitán francés en el último tercio del campo.

Arbeloa redobló su defensa y dijo a los periodistas: «No sé, no creo que el problema de Mbappé sea marcar goles, o cómo lo hace. Obviamente, en el campo hay que tomar decisiones. Y creo que si tuviera que destacar una cualidad de Kylian Mbappé, aunque tiene muchas muy buenas, creo que es un jugador y una persona muy inteligente. Sabe muy bien dónde moverse. Y... por supuesto que habrá situaciones en las que se puedan abrir espacios en el área. Donde no solo necesitamos a Kylian, sino a otros jugadores para poder llegar allí, como nos pasó en Pamplona. Pero vamos, creo que Kylian sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el campo y solo hay que mirar sus estadísticas para comprender que lo hace bien».