Álvaro Arbeloa admite que no tiene poder en las negociaciones del contrato de Vinicius Jr con el Real Madrid mientras surgen nuevamente vínculos con Arabia Saudita
Arbeloa espera una resolución en el enfrentamiento contractual
El entrenador del Madrid se ha encontrado inmediatamente en el centro de una de las sagas más delicadas del fútbol europeo. Vinicius ha visto congeladas sus conversaciones para la renovación de contrato desde el verano pasado, una situación que ha proyectado una larga sombra sobre la temporada. Si bien los informes sugieren que la postura del brasileño se ha suavizado tras la salida del exentrenador Xabi Alonso, no se ha hecho ningún progreso oficial, dejando abierta la puerta a la especulación sobre el interés de la Liga Pro de Arabia Saudita.
Cuando se le preguntó si podría influir en la situación, Arbeloa ofreció una sincera admisión de sus limitaciones. El ex defensa dejó claro que aunque su deseo es retener al extremo, las negociaciones se llevan a cabo muy por encima de su nivel salarial.
“No depende de mí, es un asunto del club y del jugador”, dijo Arbeloa a la prensa, distanciándose de las políticas de la junta directiva. Sin embargo, no ocultó su admiración por el jugador, añadiendo: “Por supuesto, espero que continúe haciendo historia aquí.”
El entrenador desmiente las especulaciones de traspasos con promesa de la academia
Más allá del futuro de su delantero estrella, Arbeloa también enfrentó preguntas sobre posibles refuerzos para el resto del equipo. Con el Real Madrid atravesando una temporada turbulenta que llevó a la salida de Alonso, muchos han señalado la falta de profundidad como un problema crítico. Sin embargo, Arbeloa se negó rotundamente a exigir nuevos fichajes en público, adoptando en cambio un enfoque que se basa en gran medida en los recursos internos del club.
Cuando se le preguntó si el equipo necesitaba fortalecerse en el mercado de fichajes, Arbeloa desvió la pregunta, señalando en cambio la famosa academia 'La Fábrica'. “Tengo un equipo extraordinario”, insistió. “Si falta algo, tenemos una gran cantera, como siempre ha sido el caso en la historia del Real Madrid.”
Cuando se le presionó por segunda vez sobre si había solicitado apoyo a la directiva, Arbeloa cerró completamente la línea de preguntas. “Creo que no es una pregunta que esté relacionada conmigo, pero repito, creo que tengo un equipo extraordinario.” Fue una señal clara de que el nuevo jefe tiene la intención de trabajar con las herramientas a su disposición en lugar de buscar soluciones externas.
Defendiendo el momento viral del trofeo de la Liga de Campeones
Los primeros días de Arbeloa en el puesto no solo se han definido por cuestiones tácticas, sino también por el escrutinio en las redes sociales. El vídeo del entrenador llegando a su primer juego en el Bernabéu se hizo viral después de que se le filmara deteniéndose de manera reverente frente al gabinete de trofeos de la Liga de Campeones del club. El momento fue objeto de burla por parte de los aficionados rivales y descrito como material de meme en la prensa española, con críticos sugiriendo que fue un gesto de postureo.
Sin embargo, Arbeloa ofreció una defensa sólida de sus acciones, citando el peso del legado del club y haciendo una comparación con una leyenda de la gestión.
“En ese momento en particular, sentí la historia del Real Madrid”, explicó. “El otro día vi que [Carlo] Ancelotti también puso una foto de esa misma área. Si él se detiene allí, para mí es imposible no detenerme también.”
Desestimando las burlas, añadió: “Con respecto a las críticas, estoy concentrado en lo que tengo que hacer, en mi trabajo y en ayudar a los jugadores.”
La incertidumbre persiste a pesar de la mejora del ánimo.
Mientras Arbeloa está centrado en el trabajo en cuestión, la narrativa en torno a Vinicius continúa dominando el ruido de fondo en Valdebebas. El informe de que Vinicius está nuevamente abierto a renovar su contrato ahora que Alonso se ha marchado ofrece un rayo de esperanza para el Madrid.
Sin embargo, hasta que se firme el acuerdo, el silencio de las negociaciones solo sirve para alimentar la fábrica de rumores. Con clubes de Arabia Saudita conocidos por estar monitoreando la situación de las estrellas élite de Europa, el Real Madrid está bajo presión para asegurar a su activo más valioso.