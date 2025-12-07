¿Agente Modrić? Milan quiere usar al croata para atraer a su excompañero del Real Madrid

El portero francés se ha consolidado como uno de los mejores de Europa durante su etapa en Milán. Además, es el número uno de Francia y en octubre portó el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Kylian Mbappé. El seleccionador Didier Deschamps explicó la elección:

"Mike es un líder. Contra Azerbaiyán, cuando Kylian salió, Mike tomó el brazalete. El hecho de que haya jugado tantos partidos demuestra su solidez. Es un gran competidor, incluso en los entrenamientos. Es un adicto al trabajo, a veces demasiado, pero así es él."

El guardameta también mostró confianza en sí mismo. Al preguntarle si se considera el mejor portero del mundo, declaró a GQ Italia:

"No voy a decir que no. Hay muchos grandes porteros. Solo me concentro en mí mismo. Conozco mi potencial y creo en mí. He trabajado duro para llegar hasta aquí. No me veo como un portero espectacular; intento hacer las cosas de la manera más simple posible."