Aficionado que abusó racialmente de Marcus Rashford enfrenta una gran multa después de que La Liga 'detectó' discriminación dirigida al delantero del Barcelona
La Liga detecta imágenes del supuesto abuso en las redes sociales
En un comunicado el jueves, las autoridades españolas recomendaron la multa después de que La Liga detectara imágenes en redes sociales de un aficionado del Oviedo, quien supuestamente profirió un insulto racial en español hacia Rashford.
El comunicado decía: "La Liga detectó las imágenes en redes sociales y presentó una denuncia ante la Policía Nacional.
"Posteriormente, el análisis de las imágenes de las cámaras de la Unidad de Control Organizativo (UCO) del estadio permitió la identificación del presunto autor. El procesamiento de esta propuesta dependerá de las decisiones finales tomadas en los procedimientos penales."
Las autoridades aún no han confirmado cuándo se tomará una decisión final.
- AFP
Rashford fue objeto de abuso racial después de la derrota en la final de la Eurocopa 2020
En 2021, un hombre que se retransmitió a sí mismo en Facebook abusando racialmente de Rashford, el extremo del Arsenal Bukayo Saka y el delantero cedido del Aston Villa Jadon Sancho después de que fallaran penaltis en la derrota de Inglaterra en la tanda de penaltis en la final de la Eurocopa 2020 fue encarcelado. Jonathon Best, entonces de 52 años, fue sentenciado a 10 semanas de prisión en el Tribunal de Magistrados de Willesden.
Y en 2022, otro hombre que abusó racialmente de Rashford tras la derrota de Inglaterra contra Italia fue encarcelado. Justin Lee Price, entonces de 19 años, fue encarcelado por seis semanas en el Tribunal de Magistrados de Kidderminster después de dirigirse a Rashford en Twitter (ahora X).
El delantero cedido ha estado en excelente forma para el Barcelona
Rashford ha estado en excelente forma para el Barcelona después de unirse a ellos en un préstamo por una temporada desde el United en el verano. El jugador de 28 años es actualmente el máximo asistente conjunto en La Liga, habiendo asistido a sus compañeros de equipo cinco veces en 10 partidos de liga.
El internacional inglés también ha impresionado en la Champions League esta temporada, anotando cuatro goles en tres partidos, con solo los delanteros del Bayern Múnich y Real Madrid, Harry Kane y Kylian Mbappe, habiendo marcado más (cinco cada uno).
- Getty Images Sport
Rashford ya ha expresado su deseo de quedarse en el Barcelona
Con el Barcelona manteniendo la opción de hacer su mudanza de préstamo permanente por £28 millones (€32m/$37m) el próximo verano, Rashford ya ha expresado su deseo de permanecer con el Blaugrana.
"Por supuesto," Rashford dijo a ESPN cuando se le preguntó si quería quedarse en España.
"Estoy disfrutando este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego. Para un jugador es un honor.
"La gente olvida esto, pero 23 años de mi vida fueron con el Manchester United. Así que a veces solo necesitas un cambio. Creo que tal vez este sea el caso conmigo y estoy disfrutando todo.”
Internacional de Inglaterra 'disfrutó' jugar bajo la dirección del ícono del United, Solskjaer
Rashford ha recuperado su mejor forma en Barcelona después de caer en desgracia en el United bajo el mando del actual entrenador Ruben Amorim. Antes de ser considerado prescindible por el portugués, el graduado de la academia del United había florecido bajo los anteriores entrenadores Ole Gunnar Solskjaer y Erik ten Hag.
Hablando a principios de esta semana, Rashford reveló que Solskjaer fue el único entrenador del United para el que “amaba” jugar, diciendo al medio noruego TV2: "Ole es una persona fantástica.
"Me encantó jugar bajo su dirección. Puedo hablar por muchos de los jugadores del Manchester United cuando digo que disfrutábamos jugando para él. Jugamos buen fútbol con Ole. Fue un período muy exitoso para mí personalmente. Es una persona fantástica, y no tengo una mala palabra que decir sobre él."
- Getty Images Sport
Barcelona busca recuperarse de la derrota en el Clásico contra el Real
Barcelona busca recuperarse de su derrota por 2-1 en el Clásico contra sus rivales Real Madrid cuando regresen a la acción de La Liga este fin de semana. Rashford esperará anotar mientras el equipo de Flick recibe al Elche, que está en buena racha, el domingo, antes de viajar para enfrentarse al Club Brujas en la Champions League el próximo miércoles.
Barcelona, que actualmente ocupa el segundo lugar a cinco puntos del líder Real, luego recibirá al Celta de Vigo en la liga el domingo 9 de noviembre antes del descanso internacional. Rashford ha sido reincorporado al equipo de Inglaterra por el entrenador Thomas Tuchel, ayudando a los Tres Leones a clasificar para la Copa del Mundo 2026.